Azerbaiyán y Armenia acuerdan un alto el fuego humanitario en Nagorno Karabaj

Azerbaiyán y Armenia declararon hoy un alto el fuego humanitario en Nagorno Karabaj a partir del mediodía de este sábado, tras dos semanas de intensos combates en el enclave separatista que han causado decenas de víctimas civiles y militares.



El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, explicó en una breve comparecencia ante los medios tras diez horas de negociaciones en Moscú con sus homólogos de Azerbaiyán y Armenia, Jeihun Bayrámov y Zohrab Mnatsakanián, respectivamente, que los parámetros específicos del alto el fuego aún tendrán que ser acordados.



ALTO EL FUEGO A PARTIR DEL MEDIODÍA Y PROCESO DE PAZ



"Se declara un alto el fuego a partir de las 12.00 horas del 10 de octubre (08.00 GMT) por razones humanitarias para el intercambio de prisioneros de guerra y de otras personas detenidas, y de los cuerpos de los muertos, bajo la mediación y los criterios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)", dijo Lavrov.



Las dos partes, que reanudaron los combates en Nagorno Karabaj el pasado 27 de septiembre, acordaron además iniciar negociaciones sustanciales" a fin de llegar "cuanto antes" a un acuerdo sobre el arreglo pacífico del conflicto, destacó el ministro.



Este proceso será acompañado por los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) -EEUU, Rusia y Francia-, después de que Armenia y Azerbaiyán ratificaran hoy el formato de la mediación internacional, lo que significa que no se sumarán más países a la troika de mediadores.



El acuerdo ha sido posible después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, tomara el viernes las riendas en sus manos y convenciera al presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, y al primer ministro de Armenia, Nikol Pashiián, de la necesidad de enviar sus respectivos ministros de Exteriores a Moscú.



PUTIN REÚNE LAS PARTES



El encargo del mandatario ruso al mediador en esta negociación, Serguéi Lavrov fue claro: que forje como sea un cese de hostilidades "por razones humanitarias" entre las partes enfrentadas para parar una guerra que Putin ha calificado de "gran tragedia".



Alíev y Pashinián aceptaron la iniciativa de Putin y pocas horas después de una llamada telefónica clave al más alto nivel, Bayrámov y Mnatsakanián aterrizaron en Moscú para reunirse con Lavrov.



Las conversaciones a tres bandas comenzaron a las 13.30 GMT sin que trascendiera en las diez horas de negociaciones ninguna pista sobre las posibilidades reales de un cese al fuego en el Karabaj.



La cita generó esperanzas en la región, especialmente después de que ambas partes dijeran hace solo 24 horas que no era el momento de un cara a cara entre los ministros de Exteriores.



Y es que Bayrámov viajó el jueves a Ginebra para reunirse con el Grupo de Minsk, pero Ereván prefirió no sumarse a la cita.



A lo largo de la jornada llegaron tanto mensajes positivos como negativos desde las dos capitales, lo que hacía imposible predecir el resultado de la reunión ministerial.



Pashinián afirmó horas antes del encuentro que su país estaba preparado para reanudar el proceso de paz.



"Somos fieles al principio del arreglo pacífico del conflicto en Nagorno Karabaj y estamos preparados para reanudar el proceso de paz (...)", afirmó.



JARRO DE AGUA FRÍA DE ALÍEV



Alíev sin embargo atemperó los ánimos inmediatamente después del inicio de la cita en Moscú.



"Durante 30 años hubo negociaciones (...) y no nos dieron ni un centímetro de los territorios ocupados. No pudieron obligar al agresor a abandonar nuestra tierra y cumplir con las resoluciones de la ONU. Ahora el conflicto se decide por la vía militar y después ya se hará por la vía política", aseveró.



Alíev ha condicionado el fin de la guerra a un calendario de retirada por parte de Armenia de Nagorno Karabaj.



Y así lo reiteró hoy de nuevo: "Les damos a (Armenia) la oportunidad de abandonar nuestros territorios por la vía pacífica. Sea como sea, recuperaremos esos territorios y restableceremos nuestra integridad territorial", sostuvo.



LA GUERRA MÁS CRUENTA EN 30 AÑOS



Esta guerra en el Karabaj es ya la más grave desde la que estalló antes de la disolución de la Unión Soviética.



El pueblo de Nagorno Karabaj "está al borde de una catástrofe humanitaria", advirtió este viernes Pashinián.



En total, la autoproclamada república reconoce una veintena de muertos civiles y Bakú 31 decesos, cifra que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) elevó el viernes a 53, incluido niños.



Los soldados caídos en los combates se cuentan ya por centenares en el Karabaj, mientras que Azerbaiyán aún no ha informado del número de soldados muertos en las filas de su Ejército, aunque Ereván asegura que hay miles.EFE

