Biden designa a colombiano como asesor para América Latina

MIAMI (AP) — Juan Gonzalez, un colombiano que trabajó en la administración del expresidente Barack Obama, será uno de los asesores más cercanos sobre asuntos latinoamericanos en el gobierno de Joe Biden.

Gonzalez se desempeñará como consejero de temas de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, cuya tarea es asesorar al presidente en temas de política de seguridad y asuntos exteriores y coordinar esas políticas con las diferentes agencias del gobierno.

El anuncio fue efectuado el viernes por el gobierno de transición de Biden, que ya trabajó de cerca con Gonzalez cuando se desempeñó como vicepresidente de Obama.

“Estoy profundamente honrado y listo para trabajar”, expresó Gonzalez en inglés en su cuenta personal de Twitter.

En su nueva posición, Gonzalez trabajará bajo la dirección del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

“El Consejo de Seguridad Nacional cumple un rol fundamental para mantener segura a nuestra nación”, expresó Biden al dar a conocer a los nuevos miembros de su administración en un comunicado de prensa. “Estos muy experimentados funcionarios públicos trabajarán incansablemente para proteger a los estadounidenses y restaurar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo”.

Gonzalez, quien será director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo, se desempeñó en el gobierno de Obama como subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca como consejero especial del por entonces vicepresidente Biden y director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

Se ha concentrado también en temas relacionados con el narcotráfico y la inmigración.

Su experiencia y el hecho de conocer y haber trabajado anteriormente con Biden fueron destacados por algunos expertos en asuntos latinoamericanos.

“Ese nivel de confianza es un activo clave que garantiza que será escuchado por el presidente”, expresó a The Associated Press Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson International Center for Scholars, un centro de investigaciones de Washington.

Además, haber nacido y vivido en la región “será muy importante para reparar el daño de los últimos cuatro años en relaciones importantes”, dijo la experta.

Entre las prioridades de Gonzalez estarán las de alentar reformas democráticas que reduzcan la migración proveniente de Centroamérica, trabajar en la confianza con México para un enfoque migratorio más humano y responder al autoritarismo de Venezuela y su colapso económico, señaló Arnson.

Nacido en Colombia y criado en Nueva York, Gonzalez es graduado de la Universidad de Georgetown y se desempeñó como voluntario del Cuerpo de Paz en Guatemala.

Su nombramiento “es una señal de que podría haber verdaderas oportunidades para reconstruir la forma en que Estados Unidos se relaciona con la región, incluyendo temas como migración, inseguridad, corrupción y gobernanza democrática”, expresó Goeff Thale, presidente de la Oficina de Washington para América Latina, un centro de estudios conocido también como WOLA por su nombre en inglés.

El tema migratorio, uno de los pilares de la política de mano dura del saliente presidente Donald Trump, será clave en el gobierno de Biden y se buscará trabajar con los países de Centroamérica y México en busca de estrategias de colaboración, dijeron asesores del presidente electo.

A fines de diciembre Biden dijo que le llevará meses revertir algunas de las medidas de inmigración implementadas por Trump, suavizando las expectativas que generó durante su campaña política.

En el mismo sentido se han expresado Sullivan y Susan Rice, la próxima consejera de políticas domésticas de Biden, quienes han dicho que podría desatarse una nueva crisis fronteriza si se toman medidas apresuradamente.

El presidente electo expresó recientemente que ya está hablando de estos temas con su par mexicano Andrés Manuel López Obrador y “nuestros amigos de Latinoamérica”.

Sobre Cuba, Biden y sus asesores han dicho que, como Obama, volverán a fomentar los vínculos familiares a uno y otro lado del estrecho de Florida. Además, eliminarán las restricciones a las remesas, viajes y visitas de cubanos-estadounidenses a la isla que restableció Trump.

Antes de las elecciones de noviembre sus consejeros dijeron que Biden apoya el uso de sanciones como parte de una estrategia más amplia porque considera que por sí solas no funcionan.

En relación con Venezuela, ampliarían la asistencia humanitaria para que llegue a gran parte de la población y de quienes han huido a otros países e irían tras los corruptos y violadores de derechos humanos. Además, han dicho que aumentarían la presión multilateral para que el gobierno se siente en una mesa de negociaciones con la oposición.

Biden ha anunciado un plan de unos 4.000 millones de dólares para combatir la pobreza y la inseguridad en Centroamérica, a las que considera las causas de la migración hacia Estados Unidos.