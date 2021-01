Biden revoca la prohibición de Trump y autoriza que personas transgénero sirvan en el Ejército de Estados Unidos

Las personas transgénero podrán servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El nuevo presidente Joe Biden revocó la que, en sus palabras, fue una "discriminatoria" decisión tomada por su antecesor, Donald Trump, de prohibir que este colectivo trabajase abiértamente en el Ejército.

"Es simple: Estados Unidos es más seguro cuando todo aquel que está cualificado para servir lo puede hacer de forma abierta y con orgullo", manifestó Biden en Twitter.

Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride.