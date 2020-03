Bill Clinton revela en serie "Hillary" la razón por la que tuvo una relación con Mónica Lewinski 

Mentir sobre la relación extramatrimonial que tuvo con la entonces pasante, Mónica Lewinski, le costó al expresidente Bill Clinton ser sometido a un juicio político, en 1999. Esa relación también casi le cuesta su matrominio con Hillary Clinton, la protagonista de una nueva serie documental donde la, por primera vez, la pareja afectada habla del escándalo.

La serie Hillary se estrenó el pasado 6 de marzo en la plataforma de streaming Hulu en los Estados Unidos, y uno de los temas que ha salido a flote fue aquella relación de la que se conocieron gran cantidad de detalles, pero no todos.

Ahora, más de dos décadas después, Bill Clinton a explicado por qué lo hizo

"Era una manera de manejar la ansiedad, una forma para enfrentar la presión, las tensiones y lo temores de la vida", ha dicho el expresidente.

Clinton también se sincera sobre la manera en que enfrentó el momento de hablar el tema con su esposa, quien años más tarde fuera la primera mujer en ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos .

“Estaba destrozada. Simplemente, no me lo podía creer", ha revelado la excandidata presidencial sobre el engaño de su esposo.

“Me senté en la cama y hablé con Hillary. Le dije exactamente lo que había pasado y cuándo había pasado. Le dije: 'Me siento fatal'. Le dije: 'Hemos pasado por muchas cosas en estos últimos años. No tengo justificación. Lo que he hecho es inexcusable”, recuerda Clinton.

Lo que hizo fue horrible, dijo el exmandatario. También dijo lamentar que aquella aventura haya marcado la vida de Lewinski. Durante la cobertura mediática del escándalo, en 1998, y del impeachment por perjurio al que fue sometido el expresidente, el foco de atención estuvo siempre en ella, haciéndola ver culpable de la situación. Años más tarde, en 2014, la exbecaria de la Casa Blanca habló por primera vez del tema y dijo que había sufrido por años una gran depresión a causa de la humillación pública a la que fue sometida por los medios.

La propia Hillary también ha hecho revelaciones. “Estaba destrozada. Simplemente, no me lo podía creer. Aparte del dolor personal, no me podía creer que hubiese mentido. Le dije (a Bill): ‘Si esto se va a hacer público, tienes que decírselo a Chelsea (su hija)”. La pareja, sin embargo, se reservó el relato de cómo fue aquel episodio con la hija de ambos.

A pesar del tiempo y las explicaciones, a la fecha, Bill Clinton reflexiona que aún no se explica cómo pudo haberse arriesgado de esa manera, como persona y como presidente.