Brexit: el polémico plan  por puntos del gobierno británico para los inmigrantes que quieran trabajar en Reino Unido

PA Media Varios sectores productivos del país han expresado sus reservas sobre el nuevo plan de inmigración presentado por el gobierno.

Ahora que el Brexit es un hecho, el gobierno que lidera el conservador Boris Johnson ha revelado sus planes en torno a uno de los puntos más destacado de su programa electoral: la regulación de la inmigración.

Y son bastante claros: aquellos inmigrantes potenciales que no hablen inglés o no estén calificados para algún empleo, no obtendrán visas para ingresar y trabajar en Reino Unido.