Bukele asegura que ningún salvadoreño en China ha contraído Coronavirus, "ni siquiera sospechas de contagio", dice

El presidente Nayib Bukele aseguró esta tarde que no hay ningún salvadoreño en China que hay contraído el Coronavirus; ni siquiera se han reportado casos sospechosos, aseguró.

Confirmó que sí hay tres salvadoreños Wuhan, epicentro de la enfermedad, pero dijo que están siendo monitoreados, dejando entrever que los estudiantes aún permanecen en la ciudad. Wuhan está en cuarentena desde la semana pasada; ninguna persona puede entrar o salir de la ciudad.

"Sí hay salvadoreños, tres, en el epicentro en Wuhan pero estamos monitoreándolos 100 % y no hay nadie ni siquiera con sospechas de tener la enfermedad, y mucho menos un caso confirmado y vamos a trabajar por mantenerlo así, hacer todo lo humanamente posible para que así sea".

Este lunes trascendió que tres estudiantes salvadoreños habían sido sacados de la ciudad de Wuhan, en China, donde se originó el brote de Coronavirus, y que de momento ha infectado ya a al menos 2.744 personas, de las que 80 han muerto.

"Todos nuestros becarios están bien; incluso hemos estado en contacto con ellos directamente a través de Cancillería y con el gobierno chino; todos nuestros becarios están bien, están sanos no hay nadie que tenga ni siquiera sospechas de contagio y se están tomando las medidas para que no vaya a contagiarse ningún salvadoreño", aseguró el presidente.

Es relativamente fácil no contagiarse si se toman las medidas, dijo, al tiempo que aseguró que, como gobierno, están tomando tomando esas medidas para que no haya ningún contagio de salvadoreños fuera y que no ingrese el virus al país.

Este lunes, más temprano, trascendió que tres jóvenes estudiantes salvadoreños fueron "sacados" de la ciudad china de Wuhan, para "ponerlos en resguardo", según una fuente de la Presidencia.

La fuente indicó que actualmente se encuentran en China 80 jóvenes, que cursan estudios superiores en distintas universidades, e indicó que a tres de ellos, que estaban en la ciudad de Wuhan, "se les ha brindado acompañamiento para salir de la zona y ponerse en resguardo ante esta situación".

Señaló que el Gobierno de El Salvador, a través de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, está en contacto con todos los becarios salvadoreños en China para "brindarles cualquier apoyo que requieran durante la emergencia sanitaria que vive ese país por causa del coronavirus".

La Presidencia apuntó que también mantienen contacto con todos los estudiantes alojados en otras ciudades de China y se ha verificado constantemente su estado de salud.

El viernes pasado, el Gobierno de El Salvador se declaró en emergencia ante el coronavirus de Wuhan y activó un plan de acción integral por si se presentan casos.

De acuerdo con información de la Presidencia, el Ejecutivo de Nayib Bukele tiene disponibles 8.6 millones de dólares como fondo para destinar a la atención de esta emergencia. Además, el Sistema Nacional de Salud cuenta con 1,234 unidades "notificadoras" y 23 Equipos de Respuesta Rápida (ERR) a nivel nacional, departamental y local.

También se habilitaron 10 Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) en los puntos de entrada al país en aeropuertos, puertos y terminales terrestres.

Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV provisionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).

"Es como una escena de una película de zombies"

Este nuevo tipo de coronavirus, similar al que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) en 2003 o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) en 2012, se ha extendido a otros doce países: Taiwán, Corea del Sur, Japón, Malasia, Nepal, Tailandia, Vietnam, Singapur, Australia, Francia, Estados Unidos y Canadá.