Bukele llama a la ONU a usar mejor sus recursos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio el saludo protocolar usual cuando fue llamado a pasar al frente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero justo antes de empezar su discurso, pidió un poco de tiempo y se tomó una selfie. "Estar acá entre ustedes, en esta Asamblea General 74, es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. El mundo, el nuevo mundo, ya no está en la Asamblea General, sino en el lugar a donde irá esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y en casi todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso", aseguró Bukele ante unos delegados escépticos.

Discurso. Bukele, de 38 años, planteó que pronto no será necesario el gasto que representa organizar la sesión de la Asamblea General en la sede de la ONU en Nueva York.

Bukele les dijo que "la red" se vuelve más real y el formato de asamblea general más obsoleto, ya que sigue igual que hace 74 años. Asegura que no tiene sentido viajar miles de kilómetros para llegar a Nueva York. Es caro y es una pérdida de tiempo, dijo. Los mandatarios no deberían dejar a sus familias y los asuntos en sus países por ir a "una serie de reuniones de las que cada vez menos personas están pendientes" y pidió actuar para que no le ocurra al organismo lo que le sucedió "a los dinosaurios".

"Debemos aceptar que el mundo ha cambiado, el mundo siempre está cambiando": Así, sugirió hacer la Asamblea de forma virtual. Aseguró que un video producido por un youtuber tiene más impacto que los discursos que se dan en la Asamblea. "Una imagen subida por un ciudadano puede iniciar una revolución, es hora de que seamos más inclusivos", pidió.

Propuso dedicar fondos y recursos de las Naciones Unidas para darles más oportunidades a los jóvenes, millenials y centennials, pues considera que sus ideas pueden hacer aportes sustanciales para superar los problemas en el mundo.

"Miles y miles de cerebros conectados a la velocidad de la luz, encontrando soluciones a problemas que en este arcaico sistema no pudimos tener", sostuvo.

Bukele dijo ante a la ONU que las nuevas tecnologías son la herramienta que permitirá hacer una diferencia de cara al futuro y como ejemplo apuntó que fue gracias al "cambio de formato y no solo de discurso" que logró ganar las elecciones en febrero y ser el presidente de El Salvador hace tres meses, derrotando al "bipartidismo" y su hegemonía del poder.

Como ejemplo del poder de las redes sociales puso el caso de los niños de la escuela en el cantón El Aguacate, de Sensuntepeque, Cabañas, que salieron a desfilar utilizando botes vacíos como tambores. Se hicieron famosos al salir en un video viral. Gracias a ello, el Gobierno salvadoreño les entregó instrumentos musicales y se conoció su historia.