Buscan grabaciones racistas de Trump en show de TV para defender el TPS

Los abogados que buscan demostrar que la negativa del gobierno de Donald Trump de extender un programa de protección a inmigrantes se debe a racismo están exigiendo ver imágenes inéditas del programa "The Apprentice" en que actuó el ahora presidente.



El grupo Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Civiles) informó el miércoles que emitió citaciones a MGM Holdings Inc. y a Trump Productions LLC para que entreguen todos los videos que tengan de ese reality show en los cuales Trump "use insultos racistas o étnicos".

Omarosa Manigault Newman, quien fue estrella de shows de reality junto con Trump y luego trabajó con él en la Casa Blanca, escribió un libro en el que asevera que en las grabaciones del programa, Trump usó varias veces un epíteto particularmente ofensivo para los negros. Sin embargo, Manigault Newman nunca presentó pruebas.

Trump niega que existan tales grabaciones.



Lawyers for Civil Rights presentó en febrero una demanda exigiendo que el gobierno revoque su decisión de poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El TPS es una protección legal que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a 200.000 migrantes salvadoreños tras los daños causados por un huracán en 1999 y un terremoto en 2001.

También ofrece una protección similar a más de 50.000 hondureños que viven en Estados Unidos después de que el huracán Mitch fustigara el país en 1998, matando a unas 7.000 personas y devastando el sector agrícola.