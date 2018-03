BuyIvanka: Así apoyan las mujeres los productos de Ivanka Trump

Lee también

“No más dinero para Nordstrom #BuyIvanka” era una de las frases más popularizadas en los últimos días en las redes sociales, luego de que un grupo de mujeres grabara diversos videos donde aparecían cerrando sus cuentas de la cadena de tiendas de lujo Nordstrom. Esto, como protesta al hecho de que la cadena de tiendas decidiera sacar de su catálogo todos los productos femeninos de la marca de Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El movimiento #BuyIvanka llegó un paso más lejos esta semana cuando seis mujeres de Arizona, algunas portando camisetas de Trump, se grabaron en la tienda Nordstrom de un centro comercial de la localidad de Chandler cerrando sus cuentas en actitud desafiante. Luego ante la cajera y otros clientes una de ellas explica: “Estamos aquí todas para cerrar nuestra cuentas. Yo trabajé aquí y he comprado por más de 30 años, pero por su decisión de sacar a Ivanka Trump no volveremos ni yo, ni mis 9 hijos, ni mis nietos a comprar aquí”.Estas mujeres han sido alabadas por unos y criticadas por otros debido a la forma prepotente y fuerte en que se dirigen a los empleados de Nordstrom en el video. Laurie Ray, la mujer que subió el video contestó a estos comentarios en otro post: “Nunca pensamos que nuestro video se fuera a hacer viral, así que no, no estamos buscando atención”. “No, no somos unas infelices mujeres de 60 divorciadas”. “Nuestros esposos nos apoyan y nos aman”. “Algunas estábamos usando nuestras camisetas ‘los detractores nos van a odiar’, porque el odio es irónico y innecesario”.Esta iniciativa de ir a una tienda a dejarle saber que sus decisiones tiene furiosos a algunos de sus consumidores, y la candente polémica que desató en redes el video solo terminan por poner en evidencia que por estos días el más simple gesto de ir a comprar a una tienda u otra es una decisión cargada de política. Ya sea porque quieras boicotear a una marca y sus dueños, o quieras apoyarla.Las tiendas de lujo Nodstrom retiraron el pasado mes los productos de Ivanka Trump, alegando una baja considerable en sus ventas y explicando que lo hacían por el procedimiento normal con el que opera la tienda cuando una marca deja de ser rentable. Sin embargo, tanto Donald Trump, como Kellyanne Conway, asesora personal del presidente, expresaron sus críticas a esta decisión y hasta usaron la cuenta personal de la Casa Blanca para dichas críticas.Otros republicanos, por su parte, han promovido no comprar en Nordstrom y desde hace tiempo circula por Twitter una llamada a apoyar los products de Ivanka Trump, comprándolos en internet. Bajo el hashtag #buyIvanka o #teamIvanka los usuarios postean fotos de las etiquetas de la ropa que acaban de comprar, productos de su línea y exhiben orgullosos sus últimas adquisiciones.