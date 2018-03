Cadete se desploma frente a EPN, pierde varios dientes y sufre traumatismo craneoencefálico

"Caer así, de manera firme, serena y sin meter las manos" Que alguien le explique la involitividad en la pérdida del estado de consciencia. https://t.co/1c5knsxrUf — . (@Spookalita) February 11, 2017

“Caer así, de manera firme, serena y sin meter las manos y doblarse, no es más que señal de ese carácter, valor, gallardía y coraje”. pic.twitter.com/ilwF4ymuFJ — Pacasso (@DrNetas) February 11, 2017

Un cadete de la Fuerza Armada de México se desplomó durante la ceremonia del aniversario de la Marcha de la Lealtad, presidida por el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, el pasado 9 de febrero.Un video muestra cómo el cadete se desvaneció en pleno acto bajo el sol y no fue auxiliado de inmediato por ninguna de las personas a su alrededor. El incidente ocasionó que el joven tuviera múltiple pérdida de dientes, un esguince en el cuello y traumatismo craneoencefálico, por lo que deberá reposar durante al menos dos meses, según recogen los medios mexicanos.Peña Nieto, por su parte, elogió al militar, a quien no le dio tiempo ni de meter las manos a la hora del percance. “Caer así, de manera firme, serena y sin meter las manos y sin doblarse, no es más que señal de ese carácter, valor, gallardía y coraje que distingue a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Haberlo hecho de otra manera era no caer con honor, habría que hacerlo de esa manera”, dijo al día siguiente, en un evento en el cual participaban elementos de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, su comentario al respecto no generó las mejores críticas:De acuerdo con los medios locales, la causa de la caída fue la falta de agua y el período de tiempo que los soldados pasan bajo el sol.