Califica y corrige gramaticalmente la carta de su exnovia y se vuelve viral

Se volvió popular y viral en las redes sociales durante el conocido como “mes del amor”, pero se trata de una historia de desamor total. El protagonista es Nick Lutz, estudiante estadounidense de 20 años, quien recibió una carta de su exnovia, sacó su marcador rojo, calificó las cuatro páginas y hasta le colocó una calificación antes de fotografiarla, divulgarla en redes sociales y devolverse a la persona que le rompió el corazón.La historia de Lutz fue retomada por la cadena informativa BBC Mundo, quienes viajaron de Inglaterra a Estados Unidos para entrevistar al joven quien, al parecer, se lamenta de lo sucedido. "Me siento un poco culpable pero al mismo tiempo, no creo en la carta en absoluto", dijo a la BBC. "Me ha mentido antes. Sentí que era otra manera de hacerme sentir como si yo fuera estúpido", se justificó.Esta fue la carta ya con las "correcciones". (Foto: BBC Mundo)Lutz estudia en la Universidad de Florida Central, mismo lugar donde conoció a su exnovia, de quien no quiso revelar su nombre. Según Lutz, la carta era una disculpa muy personal por haber terminado la relación, por lo que, ahora, más tranquilo, el joven lamenta su comportamiento.Sin embargo, al momento de recibirla, la reacción de Lutz fue muy diferente a la que expresó hoy en día. “Quería hacer algo que lastimara su orgullo. Me sentía herido. Así que tomé mi lado más macabro y despedacé la carta a correcciones”, comentó. En su crítica, Lutz comienza diciendo que la introducción es demasiado larga y que hay mucha repetición.El joven dice que su exnovia necesita mostrar entendimiento al decir que terminó por no poner esfuerzo para que la relación funcione. También dice que se requiere respaldar sus dichos con pruebas, como cuando dice que nunca lo engañó. "La relación terminó después de que me dijo que iba a un parque temático con su mejor amiga, que es una muer, pero más tarde supe que fue con un hombre", dijo. "No he hablado con ella desde lo que sucedió y no pienso hablar con ella por lo pronto", agregó.Lutz relató que la relación duró solo ocho meses, empezando en febrero del año pasado. Sin embargo, tras cuatro meses de “amor y miel”, ella comenzó a esconderle y ocultarle su teléfono móvil y no dejaba que él viera sus mensajes, algo que, según explica, habían acordado entre ambos. "Escuché que tenía nombres en código para otros hombres en su lista de contactos", comentó.Lutz, es un estudiante estadounidense de 20 años. (Foto: BBC Mundo)La carta no solo fue corregida en su aspecto técnico, sino también en el sentimental. "Si no hay razón para mentir, ¿por qué no dices la verdad?", escribió al margen de una de las páginas. "Si quieres que te crea, demuéstralo con pruebas", agregó, así como también redactó: "Hablaste de que nunca habían ocurrido engaños, pero que la culpa es tuya, ¿de qué, entonces?”.El tuit original, ahora ya borrado por Lutz, alcanzó a superar los 100,000 compartidos y los 500,000 favoritos. Además, la foto también la promovió en sus cuentas de Facebook e Instagram, donde sus amigos le hicieron saber a su exnovia lo que había sucedido. “No he sabido nada de ella hasta ahora”, comentó. “Sé que debe estar resentida y ofendida”, lamentó.La calificación final fue una "D-", lo que equivale a un 3 o 2 de nota en El Salvador. (Foto: BBC Mundo)