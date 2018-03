Cambridge Analytica aparta al consejero delegado tras filtración de Facebook

El consejo de dirección de la consultora británica Cambridge Analytica anunció hoy que ha suspendido de sus funciones a su consejero delegado, Alexander Nix, tras revelar diversos medios que la firma está detrás de una presunta filtración de millones de datos de usuarios de Facebook.

Nix ha aparecido además en imágenes grabadas con una cámara oculta por el canal británico Channel 4 en las que sugiere que puede tender trampas a políticos para influir en procesos electorales.

Las claves para entender el escándalo político de Facebook y Cambridge Analytica

"En opinión del consejo, los recientes comentarios de Nix, grabados en secreto por Channel 4, y otras acusaciones, no representan los valores ni las operaciones de la firma", señala un comunicado publicado en la página web de Cambridge Analytica.

El consejo de la compañía, en el que ejerció como vicepresidente hasta agosto de 2016 Steve Bannon, responsable de la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que ha nombrado a Alexander Tayler para ejercer de consejero delegado de forma temporal.

La empresa indicó asimismo que ha abierto una "investigación independiente para estudiar esos comentarios y alegaciones".

"El consejo supervisará la situación de cerca y trabajará junto a Tayler" para asegurarse de que se salvaguardan los "valores de la firma" y se "ofrece un servicio de la más alta calidad a los clientes".

En un comunicado previo, la empresa sostuvo que el programa de Channel 4 en el que aparece Nix "malinterpreta de forma burda la naturaleza de las conversaciones" que divulgó.

"The New York Times" y "The Observer" han revelado que la empresa británica obtuvo presuntamente en 2014 datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook y utilizó esa información para crear un programa informático con el fin de influir en la campaña electoral que llevó a Trump a la Casa Blanca en 2016.

El organismo que vela por la protección de datos en el Reino Unido anunció hoy que ha pedido una orden judicial para analizar los ordenadores de la compañía, ante la falta de cooperación de la empresa en la investigación que ha abierto sobre esas acusaciones.

La polémica en torno a Cambridge Analytica ha aumentado tras divulgarse unas imágenes en las que su consejero delegado asegura que puede ofrecer "una enorme cantidad de dinero" a un candidato político para financiar su campaña y tenerlo "todo grabado" para poder manipularlo después.

"Nosotros solamente ponemos la información en el torrente de internet y vemos cómo va creciendo. Le damos un pequeño empujón de vez en cuando, como un mando a distancia. Tiene que ocurrir sin que nadie piense eso es propaganda", explica Nix en las imágenes de Channel 4 grabadas con cámara oculta.