Campesinos piden la renuncia de Jimmy Morales

Miles de campesinos empezaron ayer una masiva manifestación en Guatemala en la que piden la renuncia del presidente Jimmy Morales, por no atender sus peticiones y dejar olvidado al colectivo.Convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) la protesta inició en la zona 18 de la capital (norte), Periférico (occidente), Trébol (sur) y Obelisco (oriente) para culminar, al mediodía, en el centro histórico, concretamente frente al Palacio Nacional de la Cultura, una dependencia del Gobierno.Algunas de las demandas de los campesinos han sido plasmadas en pancartas y en ellas se puede leer “Mi Guate, tierra de gente trabajadora y no de ladrones”, “Soy el payaso, presidente Jimmy Morales”, “No más hidroeléctricas privadas” o “Exigimos la nacionalización de la energía”.La entidad organizadora quería que no menos de 40,000 campesinos participaran en esta manifestación “masiva” en la que además de la dimisión de Morales exigen el fin de la persecución a los dirigentes agrícolas, entre otras peticiones.El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, Amílcar Montejo, dijo a través de las redes sociales que varios campesinos habían bloqueado el paso del Transmetro (autobús público) de la calzada Aguilar Batres hacia el Centro Histórico.Varios sectores, como el grupo empresarial Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) o la Cámara del Agro se mostraron en contra de estas protestas y pidieron respetar el Estado de Derecho.Poco después de conocer la convocatoria, el Gobierno de Guatemala, a través de su vicepresidente, Jafeth Cabrera, hizo un llamado a los campesinos para que se sentaran a dialogar aunque en ese momento aseguró desconocer los argumentos para pedir la dimisión del mandatario.“Es una cosa a la ligera la que están planteando”, apuntaba el funcionario.El portavoz de la Presidencia, Heinz Heimann, dijo a la prensa que la protesta es un derecho “inherente de los ciudadanos” y aseguró que la única petición del Gobierno es que respeten los derechos de otros ciudadanos como el de libre comunicación. Esto porque, según dijo, los manifestantes interrumpieron vías.