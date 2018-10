Canonización de monseñor Óscar Romero: cómo es Ciudad Barrios, la "tierra del profeta" monseñor Romero

Getty Images Monseñor Romero fue asesinado en marzo de 1980.

*Este artículo fue publicado en 2015 y BBC Mundo lo recupera con motivo de la canonización de monseñor Óscar Romero este domingo en el Vaticano.

"Nadie es profeta en su tierra".

Marlon Goméz, párroco de Ciudad Barrios, lugar de nacimiento de Óscar Arnulfo Romero y Gáldamez, se lamenta.

Para los católicos de esta pequeña y humilde localidad incrustada en la cordillera Cacahuatique es el hijo pródigo , el salvadoreño más universal que haya salido de estas tierras.

A Ciudad Barrios, a poco más de 150 km al este de San Salvador que se recorren en tres horas, se llega a través de una carretera sinuosa que corta una vegetación exuberante y de apariencia impenetrable.

"Está vivo"

En el último banco de la parroquia San Pedro Apóstol una mujer finaliza su rezo.

"Me acuerdo de pequeñita haberlo visto por acá, tendría unos 7 años", le dice Alba Luz Guevara a BBC Mundo.

BBC Romero nació en 1917 en Ciudad Barrios, una localidad a poco más de 150km al este de San Salvador.

"Él era", empieza a decir y se corrige.

"Es, es, él es, él vive, él es un santo, 'Santo Romero de América'. Parece que lo estoy viendo en vivo , como está vivo siento que lo estoy viendo, está con nosotros", asegura.

Y recuerda que la noche anterior lo escuchó en la radio, lo vio en televisión.

Cierra los ojos, se arrodilla, se santigua. "Tenemos que aprender de él", añade.

Aprendiz de carpintero

A las 3 de la madrugada del 15 de agosto de 1917 nació Romero en este lugar, hijo de Guadalupe de Jesús, ama de casa, y Santos, el telegrafista del pueblo.

Dos años más tarde fue bautizado en San Pedro Apóstol.

BBC Romero fue bautizado en la parroquia San Pedro Apóstol.

El sacerdote Gómez muestra orgulloso una copia de su fe de bautismo, y también enseña la estampita que regaló Romero a la comunidad cuando dio su primera misa en el Templo de Roma de Ciudad Barrios, una antigua y casi derruida iglesia.

El pequeño Romero, "más responsable, más hogareño que otros niños de su edad" , dice Gómez, ayudaba a su padre a repartir telegramas y empezó como aprendiz de carpintería.

Hasta que a los 13 años un sacerdote visitó el pueblo, se fijó en él y lo invitó al seminario.

Pese a la resistencia inicial de su padre, un año después se fue a la ciudad de San Miguel.

"Es un ejemplo"

Frente a la iglesia, se encuentra el parque Obispo Mártir, que cuenta con una estatua de Romero, a sus pies una placa lo recuerda como "hijo meritísimo" de Ciudad Barrios.

En la glorieta central, un grupo de estudiantes disfruta el sol del mediodía.

BBC El 11 de enero de 1944, en el templo de Roma, Romero dio misa por primera vez en Ciudad Barrios.

BBC El párroco guarda una copia de la fe de bautismo de monseñor Romero.

"Él nos hizo famosos, es un ejemplo", dice una chica.

"Es un orgullo, un placer, vivir en esta tierra", añade Mariana, "es la tierra del profeta, el mártir Óscar Romero, un hombre valiente que luchó por los pobres".

Casa en venta

Sobre una de las esquinas de la plaza una placa indica que allí se encuentra la casa donde nació monseñor Romero.

La edificación está en manos de la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros y su deseo de venderla dio pie a una disputa con la iglesia local.

"Están locos, están locos", se ríe el párroco Gómez al recordar lo que pensó cuando le dijeron el precio que pretendían : medio millón de dólares.

La Iglesia solicitó que la vivienda fuera donada o que, al menos, se le pusiera un precio accesible.

"Decidimos ya no insistir, porque no se vería justo, el papa Francisco insiste en una Iglesia pobre, no podemos hacer un negocio así, es una burla, algo injusto, una locura pedir eso", añade.

BBC La casa donde nació Romero está en manos de la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros.

La casa donde nació también funciona como museo.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.