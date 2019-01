Caos en protesta por muerte de joven negro a quien la policía le negó agua en Nueva Jersey

Docenas de personas protestaron ayer en Passaic (NJ), al tiempo que la Oficina del Fiscal del Condado anunció una investigación sobre la muerte del afroamericano Jameek Lowery (27) en un confuso incidente, menos de 48 horas después de pedirle en vano agua a la policía.

El martes, lo que comenzó como una manifestación organizada para Lowery en las afueras de Paterson City Hall, se convirtió rápidamente en un caos. "No nos importa si la gente demuestra, siempre y cuando sea pacífica", dijo el director de la policía, Jerry Speziale. Pero a medida que la multitud se salía de control, muchos de los manifestantes fueron atacados por la policía.

Un video hecho público muestra a Lowery cuando ingresaba al cuartel general de la policía de Paterson la madrugada del sábado, sudando profusamente, haciendo espuma en la boca y, a veces, incoherente, pidiendo ayuda y agua.

Lowery pidió agua varias veces, pero los oficiales dicen: "No se nos permite". Los oficiales en el video han sido puestos en licencia administrativa mientras la investigación está en curso.

"Pidió agua. Le negaron agua. ¿Por qué no pudieron darle agua? ¿Por qué no lo ayudaron?", dijo su madre, Patrice King. "Todo lo que quiero saber es por qué no ayudaron a mi hijo".

La multitud pedía justicia para Lowery, que creen que podría haberse salvado si los policías le hubieran dado agua.

Fuentes policiales dijeron que los oficiales seguían el protocolo porque no debían dar agua pues, según ellos, podría dañar al individuo. Pero la familia dijo que la respuesta de los agentes fue inadecuada.

"Queremos saber qué le sucedió desde el complejo hasta la sala de emergencias", dijo el hermano de Lowery, Jamir King. "Queremos saber muchas cosas. Queremos justicia".

Según las autoridades, el Departamento de Bomberos de Paterson respondió por primera vez a una llamada de Lowery al 911 el sábado a las 2:47 a.m. solicitando una ambulancia para él en 135 Godwin Ave.

La ambulancia llegó a las 2:57 a.m. para transportar a Lowery a St. John?s University Medical Center. Menos de una hora después, a las 3:44 a.m., Lowery llamó nuevamente al 911 desde un restaurante Wendy?s.

Luego caminó hasta el cuartel general de la policía de Paterson en 111 Broadway y solicitó asistencia, incluyendo agua. La policía dijo que no les permitieron darle agua y pidió una ambulancia a las 3:47 a.m.

Lowery fue trasladado de nuevo al Centro Médico de la Universidad de St. Joseph, donde murió dentro de las 48 horas. Los resultados de toxicología y autopsia están pendientes.

Un comunicado de prensa de la oficina del fiscal del condado Passaic, en la tarde del martes, dijo: “Según los informes y la información iniciales, la policía utilizó la fuerza física y el cumplimiento para asegurar al Sr. Lowery en la ambulancia. Los registros del hospital indican que no hay trauma agudo" el transporte desde la sede hasta el hospital tomó aproximadamente de cinco a doce minutos. Al llegar al hospital, el señor Lowery no reaccionó".



