Captan a hombre acosando sexualmente a mujeres en el transporte público

A diario, muchas mujeres en todo el mundo deben lidiar con el acoso sexual de los hombres cuando salen a la calle a hacer sus labores diarias.

Ejemplo de ello es lo que una joven originaria de Puebla, México, decidió denunciar valientemente en Facebook, al publicar un video del momento tan desagradable que vivió durante su viaje en transporte público por culpa de un acosador sexual.

Resulta ser que la mujer asegura que un hombre rozó su pene con el brazo u hombro de ella y de otras mujeres que iban sentadas al interior del autobús, lo cual quedó evidenciado con un video que esta usuaria tomó.

"No es la primera vez que me pasa, estoy cansada de vivir esto, debe de parar. Por favor compartan y si conocen al sujeto proporcionen sus datos para denunciarlo", escribió la chica junto con el video.

"Este sujeto de pie se acercó a mi hombro (habiendo demasiado espacio en la unidad) y comenzó a rozar su pene contra mi hombro, además de tocarse constantemente, al percatarme de esto me moví enseguida y el sujeto al ver esto se fue hacia la chica que estaba delante de mí. No le reclame o hice algo en contra suya para poder grabarlo y tener evidencias, aquí tengo el video donde a la chica de adelante le hizo lo mismo que me hizo a mí", escribió la denunciante.



