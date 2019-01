Caracas retira petición de salida de diplomáticos de EUA e Israel

Venezuela evitó un posible enfrentamiento con Estados Unidos al suspender el fin de semana pasado una orden para que los diplomáticos estadounidenses abandonasen el país. Washington, por su parte, instó al mundo a "elegir un bando" en la crisis en la nación sudamericana.

El presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió relaciones con Estados Unidos el miércoles luego de que el gobierno de Donald Trump, como muchas otras naciones de la región, reconoció al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino del país, un movimiento que Maduro calificó de intento de golpe de Estado.

Maduro dio a los diplomáticos estadounidenses un plazo de tres días para salir del país, pero la Casa Blanca dijo que no cumpliría el ultimátum alegando que el socialista ya no es el presidente legítimo de Venezuela.

Esto preparó el escenario para un enfrentamiento en el complejo de la embajada estadounidense en Caracas el sábado en la noche, cuando vencía el plazo.

Pero tras la puesta de sol en la capital venezolana, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado diciendo que el gobierno de Maduro suspendía la expulsión para abrir un periodo de 30 días para negociar con las autoridades el establecimiento de una "oficina de intereses estadounidenses" en Venezuela similar a la que tiene Caracas en Estados Unidos.

Washington tuvo un acuerdo similar con Cuba durante décadas hasta que el expresidente Barack Obama restauró las relaciones diplomáticas con la isla comunista.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no confirmó la versión del Ejecutivo venezolano, pero reiteró que su prioridad sigue siendo la seguridad de su personal y que el cierre de la legación diplomática no entra en sus planes. Antes el sábado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: "Permítanme ser 100 % claro: el presidente Trump y yo esperamos que nuestros diplomáticos sigan recibiendo protección en virtud de la Convención de Viena. No pongan a prueba a Estados Unidos en nuestra determinación de proteger a nuestra gente".

Durante la reunión del Consejo de Seguridad, críticos y partidarios del gobierno de Maduro se enfrentaron en un reflejo de las profundas divisiones en lo relativo a Venezuela, que está sumida en una confrontación política y en una crisis económica que ha provocado el éxodo de millones de venezolanos.

Durante el debate, celebrado a petición de Washington, Pompeo exhortó a los países a poner fin a la "pesadilla" de Venezuela y a respaldar a Guaidó. "Ahora es el momento de que cada nación elija un bando", dijo Pompeo. "No más demoras, no más juegos. O están con las fuerzas de la libertad o están en línea con Maduro y su caos", agregó.

Por su parte, el embajador ruso Vassily Nebenzia dijo que Venezuela no amenaza la paz y seguridad internacional y acusó a "adversarios extremistas del gobierno legítimo de Maduro" de optar por la "máxima confrontación" con la creación artificial de un gobierno paralelo.

Nebenzia pidió a Pompeo que indique si Estados Unidos utilizará la fuerza militar. Sobre la postura de Estados Unidos frente a las declaraciones de Nebenzia, Pompeo dijo: "No voy a especular ni a plantear hipótesis sobre lo que Estados Unidos vaya a hacer".