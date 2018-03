Cardenal dice que Gobierno se ha burlado del Vaticano

Lee también

El cardenal venezolano y arzobispo de Caracas, Jorge Liberato Urosa Savino, señaló ayer que la Iglesia católica apoya el diálogo en Venezuela, pero que “pareciera” que el Gobierno del país caribeño “se ha burlado del Vaticano” porque, a su juicio, toma medidas contrarias a las acordadas en el proceso.“Creemos en un diálogo, pero en un diálogo para resolver, y realmente pareciera más bien que lo que ha pasado es que el Gobierno se ha burlado del Vaticano y se ha burlado de la Iglesia porque hacen ver que quieren ir adelante con el diálogo, pero luego toman una serie de medidas que van en contra”, dijo el cardenal.En una entrevista con la emisora Unión Radio indicó que el proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana “llegó a un punto casi muerto” en noviembre, cuando, según él, los acuerdos a los que habían llegado las partes no se habían cumplido.En ese sentido, resaltó que la carta enviada en diciembre por Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, indicaba que la Santa Sede no estaba satisfecha con lo que se había logrado a través de las conversaciones.“El cardenal Parolin indicaba cuatro puntos que el Gobierno no había cumplido: lo de la liberación de los presos políticos, lo de la resolución de la crisis de alimentos y de salud, lo de la restitución de la autonomía y de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento) y lo de la ruta electoral”, detalló.Puntos a los que la oposición venezolana ha demandado su cumplimiento y que, según esta, fue motivo para que abandonara el proceso de diálogo.El cardenal hace énfasis en que, por el contrario, el Gobierno fortaleció “el ataque” contra la cámara.