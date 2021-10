Cárteles reclutan a niños

Jacobo creció en el estado mexicano de Jalisco, hogar del cártel de la droga Jalisco Nueva Generación. Nunca estuvo cómodo en la escuela y tuvo una infancia marcada por los abusos: en una ocasión, su madre le mantuvo las manos sobre una llama después de que supuestamente empujara a un compañero de clase. Jacobo, que ahora tiene 17 años, dice que no lo hizo.

El cártel le reclutó para cometer su primer asesinato a los 12 años. "Ellos van calando a los chavos que andan en la calle y necesitan dinero", dijo. "Yo con 12 años me convertí en una especie de asesino a sueldo". Jacobo contó su historia a Reinserta, un grupo mexicano sin fines de lucro que no reveló los nombres porque todos son menores de edad, están recluidos en centros para delincuentes juveniles y la mayoría temen represalias de pandillas.

"Un vecino me preguntó ‘¿quieres ganar dinero?’". La familia de Jacobo rara vez llegaba a fin de mes, y la respuesta era obvia. "Yo le dije que sí, quién no iba a querer dinero". Pero los 1,500 dólares que ganó no le duraron mucho. Empezó a consumir metafetaminas, en parte para acallar las secuelas psicológicas de lo que estaba haciendo. Para la mitad de su adolescencia ya torturaba a miembros de cárteles rivales para sacarles información.

La Red por los Derechos de la Infancia estima que entre 2000 y 2019, 21,000 menores de 18 años fueron asesinados en México, otros 7,000 desaparecieron y, para 2019, unos 30,000 fueron reclutados por narcotraficantes.