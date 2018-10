Casa Blanca admite que Trump insultó a periodista hispana

El nuevo enfrentamiento de Donald Trump con los medios, que cristalizó el lunes en una rueda de prensa en la que el mandatario dijo a una periodista hispana que ella nunca piensa, tiene hoy un nuevo capítulo.

Después de fuertes críticas, la Casa Blanca corrigió la transcripción de esa rueda de prensa, en la que inicialmente había sustituido el "Sé que no estás pensando. Nunca lo haces" que espetó Trump a la corresponsal de ABC News, Cecilia Vega, por un "Sé que nunca estás agradeciendo. Nunca lo haces".

En inglés, la tercera persona del verbo pensar ("think") se escribe igual salvo en una letra que el verbo agradecer ("thank").

Tras cada acto público de Trump, la Casa Blanca distribuye entre los periodistas una transcripción oficial completa de todo lo que se ha dicho en él.



La transcripción de la rueda de prensa del lunes, celebrada en el jardín de la Casa Blanca con motivo del acuerdo comercial con México y Canadá que sustituirá al Nafta, llegó cuando estaba ya abierta la polémica por las palabras del presidente y el enojo de muchos informadores que estuvieron en el jardín de la Casa Blanca había quedado patente en las redes sociales.

Un nuevo ejemplo de cómo continúan las tensiones entre la prensa y Trump. El Presidente discutió hoy con la corresponsal de ABC Cecilia Vega.



Trump: “...Se que no estás pensando, nunca lo haces”.



Vega: “Disculpe?”



Trump: “No, adelante. Adelante”.



pic.twitter.com/YcY5fb5htc — US Election 2020 (@Eleccion_USA) 1 de octubre de 2018

El lunes, mientras la periodista de ABC News tomaba el micrófono para preguntar al presidente, este dijo: "Está en estado de shock porque la he elegido". "No lo estoy", respondió la informadora, "gracias, señor presidente". Entonces fue cuando el mandatario le espetó la frase de la polémica: "Está bien. No estás pensando. No lo haces nunca".



El tema ocupa desde el lunes un lugar destacado en los medios estadounidenses.



"El ataque dio la impresión de estar motivado por el género. Cuando Trump quiere atacar a las mujeres, muchas veces echa mano de estereotipos, reduciendo a las mujeres a su aspecto o su intelecto (o la supuesta falta del mismo) en muchos casos", indicó hoy "The Washington Post" en el artículo sobre el tema, en el que citó otros ejemplos del pasado.