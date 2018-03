Casa Blanca bloquea acceso a CNN a conferencia de prensa de Trump

Lee también

La cadena informativa CNN fue bloqueada en su intento por ingresar a la Casa Blanca para una conferencia de prensa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, daría en vivo esta tarde para hablar sobre próximas órdenes ejecutivas a firmar. La Casa Blanca, hasta el momento, no ha dado explicación del porqué de la medida. El acceso también se bloqueó para una reunión con Sean Spiecer, vocero de la Casa Blanca.Además de CNN, periódicos como el New York Times, Los Ángeles Times y El Político también fueron expulsados de la Casa Blanca y se les prohibió el ingreso a dicha conferencia de prensa. De igual forma, corresponsales de la Associated Press ingresaron por su cuenta, pero fueron retirados minutos después de haber logrado entrar.Los medios de comunicación no fueron los únicos en ser bloqueados en dicha conferencia de prensa. También, las organizaciones de medios conservadores Breitbart News, The Washington Times y One America News Network tuvieron prohibido su ingreso al evento. Curiosamente, todas las organizaciones y empresas informativas antes mencionadas aseguran haber recibido invitación a la conferencia de prensa con anterioridad.Horas antes de este suceso, el presidente Trump volvió a calificar a los medios de comunicación como “los enemigos del pueblo”, argumentando que “no hacen noticias, sino que las inventan cuando les convienen”. “Ellos son los enemigos del pueblo. Inventan noticias y estorban a los que buscamos proteger a nuestro país, a los verdaderos patriotas”, declaró el mandatario.