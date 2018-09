Centenares de guatemaltecos piden la renuncia de Morales y apoyan a la CICIG

Unas quinientas personas salieron hoy a la calle para pedir la renuncia del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, y mostrar su apoyo al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez.

Bajo el lema de "Jimmy se va, Iván se queda", el medio millar de guatemaltecos se conglomeró en la Plaza de la Constitución, frente el Palacio Nacional de la Cultura -una de las dependencias gubernamentales- un día después de que Morales anunciara que no renovará el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019.

A golpe de maracas, tambores o trompetas, los manifestantes dijeron "no a la corrupción" y "no a la confrontación" que, a su juicio, implementa el Gobierno de Morales, quien llegó a la Presidencia con el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) bajo el lema de "Ni corrupto ni ladrón".

"Nos estamos haciendo presentes para apoyar al pueblo honrado y decente", manifestó a Acan-Efe Lucía, quien dijo que lo que la gente creía que había desaparecido en 2015 continúa presente y gritó: "Ya basta de tanta corrupción. Ya basta de robar al pueblo mientras no tenemos salud ni educación".

Convencidos de que este plantón no va a ser el único, a pesar de no ser multitudinario, los guatemaltecos congregados hicieron un llamado a la población a no cesar en su deseo de aspirar a un país libre de corrupción.

Entre las pancartas se podían leer mensajes como "Jimmy Morales, tus discursos no dan risa, dan vergüenza", "Ya no más ladrones, Iván se queda" o "No queremos un Estado ni religioso ni militar", en referencia al músculo militar que arropó al presidente el viernes al hacer el anuncio de no renovar a la Comisión.

Jimmy Morales, a quien la CICIG y la Fiscalía pidieron desaforar para que pueda ser investigado sobre la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita en la campaña electoral que lo llevó al poder en el año 2015, anunció este viernes que no solicitará la renovación del mandato de este ente, que vence en septiembre de 2019.

Y pidió que el año que resta de este convenio se utilice para transferir las capacidades a las autoridades locales, como el Ministerio Público, el Organismo Judicial o la Policía Nacional Civil.