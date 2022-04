Centroamérica activa un plan de contingencia por ciberataque a Costa Rica

El Comité Aduanero Centroamericano activó un plan de contingencia para asegurar los flujos de comercio en la región, luego de que Costa Rica deshabilitó la plataforma mediante la cual se tramitan las exportaciones y las importaciones debido a un ciberataque.



La presidencia pro tempore del organismo, que preside Panamá, informó que el Comité activó el jueves el "Plan de Contingencia de recuperación de los sistemas informáticos regionales mientras se estabiliza el sistema informático de Costa Rica".



"Asimismo, los países revisarán el Plan de Contingencia en mención a efectos de identificar mejoras en la respuesta ante estas eventualidades", de acuerdo con la información oficial difundida este viernes.



El Comité señaló que la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) trabajará con los sistemas aduaneros de Costa Rica y demás países de la región para establecer mecanismos informáticos alternos.



Ello, con el objetivo de asegurar la transmisión electrónica de la DUCA-F y DUCA-T desde Costa Rica hacia los demás países de Centroamérica y de esta forma asegurar que los flujos de comercio no se vean afectados.



La plataforma DUCA-F contiene los registros del comercio intrarregional gestionado bajo este formulario, y la DUCA-T engloba las operaciones bajo el régimen de tránsito terrestre internacional de acuerdo con la normativa centroamericana vigente, de acuerdo con la información oficial.



"La Sieca dispondrá un mecanismo informático alterno a fin de garantizar la transmisión electrónica de la DUCA-F para las exportaciones de Costa Rica a Centroamérica. Este desarrollo informático se ha iniciado este jueves 21 de abril y se espera concluir a más tardar el lunes 25 de abril de 2022", añadió el Comité.



Sieca es un organismo de Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que está conformado por Belice , Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.



Desde el pasado lunes el Gobierno de Costa Rica enfrenta el ciberataque más serio del que ha sido víctima. El grupo Conti se atribuyó la acción y pide 10 millones de dólares a cambio de no divulgar la información que extrajo del Ministerio de Hacienda, a lo que el Ejecutivo respondió que ni los contactará ni pagará suma alguna.



El ataque provocó que el Ministerio de Hacienda deshabilitara desde el pasado lunes la plataforma ATV, que se usa para declarar y pagar impuestos; la TICA, mediante la cual se tramitan las exportaciones y las importaciones, y además los sistemas para el pago de salarios del Gobierno central.



El Gobierno aseguró que lleva adelante un plan de contingencia y garantizó que los pagos de salarios, pensiones, deuda y otras obligaciones se realizarán en las fechas establecidas, aunque no hay certeza de cuándo terminarán las labores técnicas que permitan restablecer las plataformas deshabilitadas.



Para el sector exportador e importador, el Ministerio de Hacienda estableció una forma manual de hacer los trámites que según la Cámara de Exportadores data de 2008 y debe ser simplificada pues agrega una serie de trámites que hacen engorroso el proceso.



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se refirió a la situación en un video este jueves y afirmó que, a su juicio, este ataque "no es un tema de dinero" sino que "busca amenazar la estabilidad del país en una coyuntura de transición".



El próximo 8 de mayo Alvarado terminará su mandato y traspasará el poder al presidente electo Rodrigo Chaves.

