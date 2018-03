Centroamérica debe sacar provecho del “efecto Trump” y el “Brexit”, dice ministro costarricense

Lee también

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alexander Mora, cree que Centroamérica debe hacer una investigación "de prospectiva" respecto a como las nuevas tendencias mundiales, el efecto "Trump" o el "Brexit" en la Unión Europea, pueden afectar a la región para sacar provecho.En una entrevista con Acan-Efe, Mora dijo que es necesario que todos los países de la zona estudien como esas propensiones "que están dominando en este momento al mundo" van a impactar en la región para "sacar provecho" de esas condiciones de entorno "que están afectando o que van a afectar".Cauteloso con los escenarios, el ministro, cuyo país ostenta la presidencia temporal del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y también del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), dice que, en base a los análisis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede tener con Centroamérica políticas "suaves" o "fuertes".En el primero de los casos, añade, la región es muy "complementaria con Estados Unidos", pues "el grueso" del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), por ejemplo, sigue siendo agrícola y la región, "en números gruesos", tiene un déficit comercial con la potencia mundial."Digamos que los elementos del análisis que la administración norteamericana ha utilizado para ver donde tiene que priorizar" sus acciones "no caen en Centroamérica y no caen en el CAFTA", por lo que es de suponer que el interés debería ser "primeramente político y segundamente económico", lo contrario a otros socios.Sin embargo, advierte, El Salvador, Honduras y Guatemala -los tres países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica- tienen "una vulnerabilidad enorme" con el tema migratorio y de remesas, por lo que las decisiones, en este caso, impactan "muy duro".Pero desde el punto de vista de comercio, inversión y el desarrollo en infraestructura y con la depresión de los precios de las energías fósiles por las políticas medioambientales, se podría generar "más disponibilidad al consumidor norteamericano y precios más bajos de hidrocarburos", lo que generaría más demanda de los productos de la región y una baja en los costes de producción.En este escenario, "el impacto, en el corto plazo, podría no ser dañino", pero si el modelo es "más duro", con represalias comerciales, cierres de fronteras, etc., en el que "no se juegue con las reglas" y se opte por un modelo "antisistémico", Centroamérica se podría ver "negativamente" impactada.Mora pide, además, "no quitar los ojos a otro jugador" importante, México, cuya devaluación del peso puede ser una dificultad para la región por el abaratamiento de los costos.Según el ministro, en el caso de la Unión Europea podría pasar lo mismo, y asegura que ahora hay "el reto" de resolver la situación con el "brexit" y con la Unión Europea, pero añade que hay que ser "optimistas" porque el desarrollo de esta situación no va a impactar al área fuertemente.Precisamente en este sentido, el ministro, que viajará a Bruselas este fin de semana para conocer más de este tema, propondrá a los otros países de la región que la posible negociación de un nuevo TLC con el Reino Unido se haga en conjunto.