"Chapo" estará el resto de su vida en prisión

Minutos antes de ser sentenciado a cadena perpetua, Joaquín "Chapo" Guzmán aprovechó para ofrecer sus últimas palabras al mundo: "Aquí no hubo justicia". El narcotraficante mexicano explicó el miércoles a un abarrotado tribunal de la corte federal de Brooklyn que no solo ha sufrido "tortura" en sus 30 meses de encarcelamiento en Estados Unidos, sino que además el juez que llevó su caso ignoró las acusaciones de mala conducta que, según Guzmán, demostraron varios miembros del jurado durante su juicio.

"Mi caso quedó manchado y usted me negó un juicio justo cuando todo el mundo está viendo", dijo Guzmán al juez Brian Cogan. "Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país corrupto", indicó desafiante. Cogan lo condenó minutos después a cadena perpetua, un final humillante para un jefe criminal conocido por su capacidad para librarse de todo mal mediante el asesinato, el soborno o un túnel.

La sentencia llega cinco meses después de que un jurado lo declaró culpable de 10 cargos relacionados con el narcotráfico.

Guzmán lució ayer su tradicional bigote después de presentarse totalmente rasurado durante el juicio. Vestido con una camisa de color lila, una corbata azul y una chaqueta gris. Al ver a su esposa, Emma Coronel, sentada entre el público, le mandó un beso y se tocó el corazón.

Al iniciar su discurso, que leyó, Guzmán agradeció a Coronel y a su familia por apoyarlo. Denunció que bebe agua "no higiénica" todos los días, que no puede ver la luz del sol y que le duelen la garganta, los oídos y la cabeza debido al aire contaminado que respira, además de no poder recibir la visita de su esposa a prisión o abrazar a sus hijas pequeñas cuando lo visitan en su celda en Manhattan. "Ha sido una tortura las 24 horas", dijo.