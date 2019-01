China y Taiwán: 40 años de guiños y desengaños

El 1 de enero de 2019 se cumplieron 40 años desde que Estados Unidos decidiera romper las relaciones diplomáticas con Taipéi para optar por Pekín, y también de la publicación de la "Carta a los compatriotas de Taiwán", enunciando la nueva política de China para lograr la reunificación con la isla.

Estas han sido las fechas más relevantes de la relación entre China y Taiwán desde entonces:

1982

El entonces líder chino Deng Xiaoping propone la fórmula "un país, dos sistemas", que dio inicio a una época de acomodo entre las dos partes y de concesiones mutuas, incluyendo el apoyo económico taiwanés.

7 octubre 1990

Taipéi establece el Consejo de Unificación Nacional, que en febrero de 1991 hace un llamamiento a China para que se democratice y se desarrolle como premisas para la reunificación. Al mismo tiempo, el independentista Partido Demócrata Progresista (PDP) taiwanés incluye entre sus objetivos "construir una República de Taiwán soberana e independiente".

1992

Negociaciones secretas en Hong Kong, que llevan a un acuerdo algo nebuloso, conocido como el "Consenso de 1992", con la fórmula "Una China, dos definiciones". Ese mismo año, el entonces secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Jiang Zemin propone el concepto de "reunificación pacífica".

27-29 abril 1993

Primera reunión de alto nivel desde 1949, entre las recién creadas Fundación Intercambios del Estrecho (Taiwán) y Asociación para las Relaciones entre Ambos Lados del Estrecho de Taiwán (China).

En 2018, El Salvador rompió relaciones con Taiwán para iniciarlas con China. Foto LPG / Archivo

30 enero 1995

Ya como presidente chino, Jiang Zemin sugiere "no objetar al desarrollo de las relaciones económicas y culturales no oficiales entre Taiwán y países extranjeros" y acoger "las visitas de dirigentes de la autoridad de Taiwán".

Junio 1995

Fin del romance entre China y Taiwán, a consecuencia del viaje a Estados Unidos del entonces presidente taiwanés Lee Teng-hui. Suspensión de contactos por parte de China y pruebas balísticas de misiles chinos en las zonas aledañas a la isla durante los meses previos a las primeras elecciones presidenciales directas de Taiwán, en marzo de 1996. Estados Unidos responde con el envío de portaaviones al Estrecho. Se aviva la tensión.

Julio 1999

El presidente taiwanés, Lee Teng-hui, califica "como internacionales" los lazos entre Taiwán y China; Pekín protesta.

2000

El independentista Chen Shui-bian es elegido presidente de Taiwán y enuncia su política de los "cinco noes", incluyendo el no a la declaración formal de independencia. El año siguiente, se inician los transportes entre China y la cercana isla taiwanesa de Kinmen.

2002

Pekín ofrece una rama de olivo con la nueva formulación de "Una China", que ya no trata a Taiwán de "provincia": "Solo hay una China en el mundo. Tanto la parte continental como Taiwán pertenecen a esa única China". Sin embargo, el 3 de agosto de ese año, el presidente taiwanés afirma que hay "un país a cada lado del Estrecho", lo que deteriora las relaciones.

Febrero 2003

Recién estrenada la Presidencia de China, Hu Jintao comienza la apertura de vuelos entre ambos países durante el Año Nuevo Lunar, que se suspenden al año siguiente, cuando Chen propone referendos sobre los misiles chinos que apuntaban a Taiwán y las negociaciones a través del Estrecho.

2004

Reelección de Chen como presidente taiwanés. Pekín responde al año siguiente con la "Ley contra la secesión", que convertía en ley interna la ocupación en caso de que la isla se acercase a la independencia. En los años siguientes, China recurre a Estados Unidos para tratar de controlar el ímpetu independentista de Chen.

2008

Tras a llegada al poder de Ma Ying-jeou, del Kuomintang (Partido Nacionalista), Taiwán vuelve a reconocer el "Consenso de 1992" y declara una tregua unilateral en la pugna diplomática. Ma proclama su "Política de los tres noes": no a la independencia, no a la unificación y no al conflicto bélico, y se inicia un período de distensión. China reacciona con la nueva fórmula de "desarrollo pacífico". Además, en diciembre de ese año, comienzan los transportes directos entre China y Taiwán, interrumpidos en 1949.

29 julio 2010

Pekín y Taipéi rubrican el Acuerdo Marco de Cooperación Económica, que también propone un acuerdo militar.

2013

Cambio de rumbo. Con Xi Jinping al frente, China manifiesta la urgencia de obtener la reunificación.

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este martes 2 de enero durante un mensaje conmemorativo de la "Carta a los compatriotas de Taiwán" que "China debe ser y será reunificada". Foto EFE.

Marzo y abril 2014

Movimiento de los Girasoles en Taiwán: debilitamiento del Kuomintang y movimiento popular contra los acuerdos económicos con China. Universitarios taiwaneses ocupan el Parlamento y el Ejecutivo isleño.

7 noviembre 2015

Encuentro en Singapur entre Xi y Ma, primera cumbre a nivel presidencial entre ambos países desde 1949. No pasa de ser un acto simbólico, que se diluye con el colapso político del Kuomintang en las elecciones presidenciales y legislativas de 2016.

Mayo 2016

La independentista Tsai Ing-wen llega al poder en Taiwán. China suspende las negociaciones y adopta una postura dura hacia la isla. Tsai opta por una política de mantenimiento del "status quo" en el Estrecho.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ofrece una conferencia en reacción a las declaraciones de su homólogo chino hoy, 2 de enero de 2019. Foto EFE.

2 diciembre 2016

Tsai llama por teléfono al estadounidense Donald Trump para felicitarle por su elección como presidente. La llamada desencadena las iras de China e intensifica las tensiones, al tiempo que inaugura un acercamiento isleño a Washington, que adopta medidas y leyes favorables a Taiwán.