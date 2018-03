Científicos estadounidenses piden a Trump que mantenga acuerdo nuclear con Irán

Lee también

Un grupo de 37 destacados científicos estadounidenses pidieron en una carta abierta al futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no dé marcha atrás en el acuerdo nuclear con Irán, informan medios estadounidenses.Se trata de un estratégico y decisivo bien, que ofrece además un fuerte baluarte contra un posible programa nuclear iraní, se afirma en la misiva, que suscriben premios Nobel y científicos que en pasado construyeron la bomba atómica.El impulsor del escrito fue el físico Richard Garwin, que contribuyó en gran medida al desarrollo de la primera bomba de hidrógeno, informó el lunes el diario "The New York Times". Entre los firmantes también figura el especialista en armamento nuclear Siegfried Hecker, el que fuera director del Laboratorio Nacional de Los Álamos.Irán logró en julio de 2015 un acuerdo en Viena con las cinco potencias con derecho a veto en la ONU (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido), así como con Alemania para limitar en gran medida su programa nuclear y despejar así las preocupaciones de la comunidad internacional al respecto. A cambio se pactó una suspensión de las sanciones económicas.Durante la campaña electoral, Trump cuestionó el futuro de ese acuerdo, del que dijo que era "el peor acuerdo que jamás se haya negociado".