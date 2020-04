Cientos de jóvenes norteamericanos entre las víctimas

Dos semanas después de que su esposo muriera solo en una unidad de cuidados intensivos en Flort Myers, Florida, Nicole Buchanan está en cuarentena en la casa que compartían, junto con su hija de 12 años, ahora batallando no solo con el duelo sino con el cómo y el por qué el coronavirus tomó la vida de alguien tan joven y sano.

"Mi esposo no tenía diabetes, ni asma, no tenía altos niveles de colesterol. No tenía nada", dice Buchanan, citada en un reportaje del Washington Post en el que se hace un recuento de cómo el covi-19, la enfermedad causada por el coronavirus, ha tomado la vida de cientos de jóvenes norteamericanos, pese a que, en los primeros días del descubrimiento de esta enfermedad, se aseguraba que era potencialmente mortal únicamente en adultos mayores y personas con otras enfermedades.

Conrad Buchanan murió a los 39 años, el pasado 26 de marzo, luego de batallar contra la infección por caso dos semanas. Quienes lo conocieron lo describen como creativo y bromista. Un DJ profesional que podía entretener a grandes multitudes con su música. Pero en casa, se dedicaba a cantar "Three Little Birds", de Bob Marley, a su hija de 12 años, Skye.

"Tenía un maravilloso sentido del humor, y una gran risa. Tenía una personalidad atrayente", dice su viuda, de 37 años. "Él era nuestro universo".

También forma parte de las al menos 759 personas por debajo de los 50 años de edad que han fallecido en los Estados Unidos debido a la pandemia, según el análisis de datos realizado por el Washington Post. Estos datos develan el hecho trágico de que, si bien el coronavirus puede ser más peligroso para las personas mayores y los que tienen otras enfermedades, nadie es inmune.

Entre los muy jóvenes, gente debajo de los 20 años, la muerte es extremadamente rara en esta pandemia, pero ocurre: el Washington Post identificó nueve de estos casos.

El riesgo parece aumentar con cada década de edad. El Post encontró al menos 45 muertes entre personas en sus veintes. El periódico dijo que es difícil precisar un número debido a las formas divergentes en las que los estados presentan sus grupos de edad. Por ejemplo, este cálculo no incluye 15 muertes de personas menores de 30 años, en Louisiana y Nueva Jersey.

El Post encontró por lo menos 190 muertes entre personas en sus treintas, y 413 en pacientes que estaban en sus cuarentas.

El verdadero número de muertes entre jóvenes es posiblemente aún mayor. No todos los estados proveen datos sobre las muertes por coronavirus según grupos de edad. Algunos, como Nueva Jersey y Texas, enviaron sus cálculos después de ser requeridos por el Post, y otros, como California, no los entregaron. Como resultado, las cifras antes detalladas no incluyen información de algunos estados, incluyendo a varios con brotes considerables de la enfermedad.

El porcentaje de muertes entre jóvenes, que el Post ha definido como gente menor de 50 años, varía ampliamente entre los diferentes estados. Es de sólo el 0.8 % en Massachusetts, pero del 8 % y el 9 % en Louisinana e Illinois, respectivamente.

Por mucho, la mayor cantidad de muertes se han registrado en Nueva York, lugar del mayor brote en Estados Unidos. Hasta el miércoles, habían muerto seis neoyorquinos menores de 20 años, 33 en sus veintes, 118 en sus treintas, y 265 en sus cuarentas.

Gente muy joven está desarrollando casos graves que requieren hospitalización. En Colorado, donde el departamento de salud reporta edades tanto de hospitalizados como de fallecidos, 247 personas menores de 50 años han sido internadas. De estos pacientes, nueve han muerto.

Datos publicados este miércoles por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), con base en 1,400 hospitalizaciones, muestra que un 25 % del total de ingresos por covid-19 son personas menores de 50 años. Muchas de estas personas sufrían de alguna condición médica subyacente, como asma, diabetes o hipertensión. Pero en al menos siete de estos casos, no había registro de ningún problema de salud, lo cual hace difícil de explicar que se hayan agravado.

De forma similar, en Nueva York, 64 % de los pacientes fallecidos que tenían entre 30 y los 39 años sufrían de alguna condición preexistente, como hipertensión o diabetes. Pero eso deja aún un tercio de los casos sin ese posible factor.

Shawn Evans, médico de emergencias y director de resucitación en el Hospital Scripps Memorial, dijo que él otros doctores en las primeras líneas de atención de la pandemia se sentían sorprendidos por la cantidad de jóvenes que estaban siendo ingresados y terminaban en la unidad de cuidados intensivos.

"No se asemeja en nada a lo que habíamos previsto basados en los datos de otros países", dijo Evans, quien estima que cerca de la mitad de los pacientes de covid-19 en las UCI tienen menos de 50 años de edad.

El médico agregó que la gran mayoría de jóvenes que habían contraído la enfermedad evolucionaron positivamente. Pero para una minoría, el virus parece causar un cambio único en las células de hemoglobina que llevan el oxígeno en la sangre.

"La gente joven y en forma puede tolerar esto por más tiempo, pero a expensas de su corazón y sus funciones pulmonares", dijo Evans, quien comparó los síntomas en pacientes jóvenes con una exposición prolongada a monóxido de carbono.

Indicó que los pacientes más jóvenes que ha visto tienden a llegar al hospital más tarde, después de batallar contra la enfermedad en sus casas durante más tiempo. En los casos que tienen un desenlace trágico, suele suceder rápido. "Cuando se deterioran, lo hacen mucho más dramáticamente", explicó.

En esos casos, agregó Evans, la falta de oxígeno hace que el lado derecho del corazón deba trabajar muy fuerte, lo que lleva a hipertensión pulmonar. "Los pulmones se cierran, no llega flujo sanguíneo a los pulmones", comentó.

Algo que ha impactado profundamente a Evans y a sus colegas es la aleatoriedad del tipo de pacientes jóvenes que no lograron superar la enfermedad. "Un triatleta de 30 años es tan vulnerable como un jugador de ajedrez de 45 que no hace ejercicio", aseguró.

Este médico tiene un mensaje para aquellos jóvenes que aún creen que el covid-19 es una enfermedad que solo amenaza seriamente a los ancianos y a los de salud vulnerable. "Solo porque son jóvenes no significa que no sean vulnerables", afirmó. "Nadie sabe qué protección de inmunidad tiene en determinado momento".

Jean-Laurent Casanova, un investigador del Instituto Médico Howard Hughes, y médico en el Hospital de la Universidad Rockefeller, sospecha que la vulnerabilidad hacia el virus entre los más jóvenes puede estar parcialmente codificada en su ADN.

Durante más de dos décadas, Casanova ha estudiado lo que denomina "errores de inmunidad innatos", o condiciones genéticas que hacen a la gente más susceptible a ciertas enfermedades. Estas condiciones, usualmente causadas por una sola mutación de un determinado gen, puede obstaculizar la respuesta del sistema inmunológico a un virus o bacteria en particular, lo que explicaría por qué un subconjunto de jóvenes aparentemente sanos se enferman de forma tan extrema.

En 2015, su laboratorio descubrió a un infante con un caso potencialmente mortal de influenza, que tenía una mutación en un gen que codificaba a un tipo específico de proteína inmune que advierte a las células sobre un ataque. Cuando los investigadores replicaron esta mutación genética en ratones, encontraron que estos se volvieron significativamente más vulnerables al virus.

Ahora, Casanova está recolectando material genético de jóvenes en más de 100 países, que han caído gravemente enfermos con el coronavirus. Su esperanza es que los genomas revelarán mutaciones "candidatas" que puedan explicar la susceptibilidad al virus.

El primer paso es entender", dijo Casanova. Pero si puede identificar una mutación y probarla en el laboratorio, "el paso dos será encontrar cómo prevenirlo, cómo arreglarlo".

Las enfermedades causadas por errores en inmunidad innatos son útiles para comprender el comportamiento de un virus, agregó, porque son casos limpios, sin complicaciones de edad o de condiciones subyacentes. Y pueden proveer pistas en la búsqueda de una cura.

Por ejemplo, Casanova ha encontrado que la gente es más susceptible a la tuberculosis cuando tienen un par de mutaciones que ocasionan que tengan niveles bajos de gamma interferon, una proteína que combate el género de bacteria que causa la tuberculosis. Afortunadamente, indicó, la gamma interferon ha estado disponible como medicamento por más de 30 años, lo que la hace un prometedor tratamiento potencial para esta enfermedad.

"Ese es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer una vez se comprende una condición en pacientes con este desorden genético", precisó.

En Florida, Nicole Buchanan dijo que espera que la muerte de su esposo sea un llamado de atención para los jóvenes, de que el coronavirus puede matar sin excepciones.

"Todo lo que puedo esperar es que esto abra los ojos de alguien más", expresó. "No quiero que nadie más pase por el dolor que mi hija y yo estamos atravesando".

Buchanan dijo que cada día que pasa se vuelve más duro a medida que cae en la cuenta de que Conrad no volverá a casa. Ella aún batalla con el enojo de que inicialmente se le negó a su esposo la prueba del covid-19 porque era joven y no había estado fuera del país. Aún lidia con el hecho de que no pudo verlo de nuevo, después de que lo llevó a la sala de emergencias y salió a estacionar el auto.

Antes de que pudiera darse cuenta, ya lo habían conectado a un respirador y las visitas estaban prohibidas debido al brote del coronavirus. Aún el luto es un ejercicio solitario. Sus dos hermanos y sus esposas no pueden visitarla debido al distanciamiento social, explicó, pero llegan durante el día hasta su patio para ofrecerle algo de distante apoyo.

Tampoco hubo un funeral en memoria de Conrad, pese a que fue cremado esta semana. Por ahora, Buchanan sigue recreando el momento en el que una enfermera puso el teléfono al oído de Conrad, no mucho antes de que muriera, para que su esposa y su hija pudieran despedirse. Juntas, cantaron "Three Little Birds", de Bob Marley.