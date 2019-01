Cierre del gobierno hunde nivel de aprobación de Trump

La aprobación del mandatario Donald Trump bajó de 42 a 34% el último mes, en el marco del cierre del gobierno federal, que este viernes sumará cinco semanas.

La cifra corresponde a una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, citada por NBC News.

Una fuerte mayoría de los estadounidenses culpa a Trump por el largo cierre del gobierno y rechazan su razón fundamental para un muro fronterizo con México, según el nuevo sondeo, que muestra que la aprobación de la Casa Blanca está en su nivel más bajo en más de un año.

El 34% de aprobación general se acerca a la marca más baja en los dos años de presidencia de Trump. Entre los republicanos el apoyo se mantiene cerca del 80%, pero 73% de sus partidarios lo considera al menos parcialmente responsable por la parálisis del gobierno.

65% de los estadounidenses considera que el cierre "es un problema importante", cifra que sube a 86% entre los demócratas consultados y 69% de los independientes, pero baja a 33% entre los republicanos.

En comparación con los presidentes anteriores, hasta ahora el índice de aprobación de Trump ha sido relativamente estable en el transcurso de su presidencia, entre 35 y 45 puntos.

Por el contrario, Barack Obama nunca cayó por debajo del 40% en las encuestas de Gallup. Aún así, cinco presidentes desde que Gallup comenzó a medir la aprobación presidencial han tenido una calificación alrededor de 20 puntos por lo menos una vez: Harry S. Truman, Richard Nixon, Jimmy Carter, George H.W. Bush y George W. Bush. Trump nunca ha caído en ese rango de mínimos históricos, pero también es el único presidente que nunca alcanzó el 50% en la encuesta de Gallup.

Trump comenzó el 20 de enero el tercer año en el poder asediado por el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos, una guerra comercial internacional que está afectando la economía mundial y nuevas revelaciones sobre su supuesto impulso a un acuerdo de bienes raíces en Rusia durante la campaña presidencial de 2016.

Beth Ann Bovino, economista jefe de S&P Global en EEUU, estimó que cada semana del cierre podría costar $1.2 mil millones de dólares del producto interno bruto del país. Ahora en su quinta semana, el cierre podría potencialmente costar $ 6 mil millones.

El cierre comenzó el 21 de diciembre cuando los demócratas y los republicanos no pudieron llegar a un acuerdo presupuestario en el viejo Congreso por las exigencias del mandatario de fondos por $5.7 mil millones de dólares para construir el muro fronterizo, su principal promesa electoral.



