Ciudadanos chilenos podrán votar en el extranjero

Se promulgó el pasado 7 de octubre la ley que permitirá a los ciudadanos chilenos votar en el extranjero. Este año, los chilenos que residen en El Salvador podrán ser parte de tres procesos electorales. El domingo 2 de julio, elecciones primarias; domingo 19 de noviembre, elecciones presidenciales; y si es necesario, el domingo 17 de diciembre será la segunda vuelta.Se espera que aproximadamente 450,000 chilenos en el exterior puedan votar en las elecciones presidenciales, primarias presidenciales y en los plebiscitos nacionales. De acuerdo con los últimos registros, se estima que 300 chilenos residen en El Salvador, informó a LA PRENSA GRÁFICA René Ortega, cónsul de Chile.Para poder ejercer el sufragio, debe antes visitar el consulado de Chile y realizar un trámite antes de las elecciones. Existen dos casos de quienes califican para votar en el exterior. Primeramente, las personas que nacieron en Chile y llevan años viviendo en el exterior. En ese caso, deben ir al consulado y cambiar su domicilio (RE14). “Por una reforma constitucional que se hizo hace muchos años en Chile, ellos están en el sistema. Necesitan cambiar su domicilio. No es un registro electoral, es un cambio de domicilio y es un trámite muy sencillo”, afirmó el cónsul chileno.El segundo caso son los chilenos que han nacido en el exterior y tengan un padre, madre, abuela o abuelo chileno. Ellos deben completar una inscripción electoral (RE15), siempre en el consulado. Tras la reforma constitucional de 2005, se les dio la posibilidad de obtener la nacionalidad chilena, aunque no hayan nacido en el país. Ya sea que nacieron antes o después de esa fecha, la ley no dice que es solo para los chilenos que han nacido de 2005 en adelante. No obstante, tienen que cumplir un requisito: haber vivido al menos un año en Chile. No tiene que ser necesariamente un año continuo, pero varias visitas que en total sumen al menos un año. Esta información la verifica el Departamento de Extranjería en Chile.El proceso para llenar el documento RE14 o RE15 será a través de un formulario electrónico del Servicio Electoral de Chile (Servel). “No tiene ningún costo. Estamos intentando hacerlo lo más expedito posible”, comunicó el cónsul. El Servel autorizó a los cónsules y miembros designados del consulado para que hagan el trámite en línea junto con la persona. Para poder acceder al sitio se debe tener una clave que solo los cónsules y personas autorizadas en la embajada de Chile tienen acceso. Es por esto que el trámite no se puede completar en internet desde su hogar, es necesario ir al consulado. Hasta el momento, solo 20 chilenos han hecho el trámite en El Salvador.El horario habilitado al público para el cambio de domicilio o inscripción electoral es de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, con una ventana de almuerzo entre 1-2:30 de la tarde que estará cerrado. Este horario es exclusivo para todos aquellos quienes lleguen a completar el formulario electoral. Para el resto de trámites el horario de atención es de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde. La dirección del consulado es: Paseo General Escalón #5355, colonia Escalón, San Salvador, contiguo a la entrada del Club Campestre.“Este trámite lo estamos haciendo antes que se produzcan los procesos electorales”, agregó el cónsul. Los ciudadanos chilenos que deseen participar en las elecciones primarias deberán inscribirse en el consulado antes del martes 2 de mayo. Pasada esa fecha, todavía podrán llegar a inscribirse, pero no podrán participar en las elecciones primarias, solo en las presidenciales, y si existe el caso, segunda vuelta.Se estima que a comienzos de marzo o abril, la embajada de Chile comunicará en sus redes sociales (Facebook: Embajada de Chile y Twitter: @embachilesv) que abrirán sus instalaciones algunos sábados para facilitar el proceso de inscripción a personas que no puedan llegar los días de semana, según el cónsul. Las fechas todavía no están definidas.Las votaciones será igual que en Chile: presencial, con lápiz y papel. El consulado informará quiénes son los vocales de mesa designados el día de las elecciones. A diferencia del proceso de inscripción, para las votaciones solo se permitirá presentarse con su cédula de identidad vigente, no se aceptará pasaporte. “¿Por qué? Porque es mucho más barato ($12 aproximadamente). Alrededor de $100 de diferencia con el pasaporte. Si pidiéramos el pasaporte estaríamos eliminando a muchos chilenos que tengan la iniciativa de votar, pero por un tema económico no puedan”, informó el cónsul.El horario el día de las votaciones será el mismo que la hora local en Chile. Sin embargo, se debe tomar en cuenta el cambio de hora que hay entre el país sudamericano y El Salvador. Para las elecciones primarias se espera que esté un desfase de -2 horas, y en las presidenciales, -3 horas.