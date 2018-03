Claves para entender la declaratoria de abandono del cargo del presidente

Trabas

Este lunes la Asamblea Nacional (AN) determinó que Nicolás Maduro abandonó sus funciones como presidente de la República, declarando así el abandono del cargo, una de las causas para dictaminar la falta absoluta del jefe de Estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 233 de la Constitución.La Carta Magna especifica que si la falta absoluta se produce dentro de los primeros cuatro años de gobierno, se debe convocar a elecciones presidenciales en los 30 días siguientes a la declaratoria. Sin embargo, han surgido controversias, incluso en la oposición, sobre los aspectos tomados en cuenta por la AN para declarar el abandono y sus implicaciones.El diputado Henry Ramos Allup, ex presidente de la AN, alegó que abandonar es “dejar, desamparar a una persona o cosa, dejar algo ya emprendido, descuidar sus intereses u obligaciones”. A su juicio, Maduro incurrió en ello, pues se abandona cuando por acción u omisión no se cumple alguna función.Aunque para Allup era pertinente adoptar la decisión en el Parlamento, cree que no habrá elecciones presidenciales aun al declarar el abandono en el lapso correspondiente.En contraparte, el partido opositor Avanzada Progresista (AP) se abstuvo de votar a favor de la declaratoria, pues considera que en vez de un abandono lo que se produjo fue un abuso de las funciones presidenciales.“Nos abstuvimos de votar porque consideramos que esa propuesta es inconsistente desde el punto de vista jurídico. A Maduro hay que acusarlo de abuso del cargo, no de abandono”, dijo a Globovisión Luis Romero, secretario general de AP.Aplicar el abandono del cargo, tal como lo establece la Constitución, tendrá dos principales trabas. La primera podría ser la reacción de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mientras que la segunda es la interpretación que pueda darse a la decisión, explicó el abogado constitucionalista Pedro Alfonso Del Pino.“Bien o mal, el presidente de la República ha estado en ejercicio de su cargo. El ‘abandono del cargo’ puede implementarse en casos como el de 2013, cuando el entonces presidente Hugo Chávez se fue del país para someterse a tratamientos médicos por su enfermedad”, expresó el jurista a El Nacional Web.De acuerdo con Del Pino, para realizar elecciones presidenciales en 2017 se tendría que convocar una Asamblea Constituyente con el fin de modificar la Constitución. A su juicio, las únicas elecciones que debe disputar la oposición este año son las de gobernadores y alcaldes.La declaratoria de abandono del cargo también podría agravar la crisis institucional en el país, sostuvo el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en un comunicado, en el que la ONG se mostró en desacuerdo con la acción de la AN.“Como está siendo promovida por algunos voceros políticos, es una interpretación forzada de la Constitución que agravará el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país” se lee en el documento.Por su parte, el primer vicepresidente a la AN, Freddy Guevara, sostuvo que es obligación del Parlamento hacer cumplir la declaratoria de abandono. Abogó porque sean los venezolanos quienes decidan si apoyan o no la acción legislativa.“Asumamos la mejor manera de resolver este conflicto. Que decida el poder originario, el pueblo. Preguntémosle a los venezolanos si respaldan o no esta decisión legítima y, en consecuencia, las nuevas elecciones presidenciales”, resaltó Guevara.Agregó que la Sala Constitucional del TSJ no cuenta con la legalidad para interpretar las decisiones del Poder Legislativo.En horas de la mañana de este martes, el diputado por el Gran Polo Patriótico (GPP), Héctor Rodríguez, introdujo un recurso ante el TSJ contra la directiva del Parlamento y contra los legisladores que apoyaron la declaratoria de abandono del cargo.En nombre del Gran Polo Patriótico expresó que la decisión de solicitar una acción legal contra los diputados se tomó debido a que la sesión del lunes fue "ilegal e inconstitucional... Raya en el ridículo lo que vimos ayer".Para Rodríguez, no basta con anular la decisión de la Asamblea Nacional, sino que debe haber acciones administrativas, penales y jurídicas contra los legisladores que votaron a favor del abandono del cargo.