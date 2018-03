Lee también

La vida del profesor de Ciencias Políticas y Diplomacia de Corea del Sur, Robert Kelly, no volverá a ser la misma, luego de la entrevista que concedió hace unos días a la cadena BBC de Londres, en la que sus hijos irrumpieron de forma divertida, al igual que su esposa. El video se volvió viral en las redes sociales, sobre todo, por el carisma y energía que mostraban los pequeños al momento de interrumpir a su padre en la entrevista.Kelly habló este día con el periódico estadounidense Wall Street Journal, a quien confesó que no supo cómo reaccionar al momento en que todo sucedió. "He visto el vídeo como el resto del mundo. Es divertido. Solo sé que cometí un error y mi familia se volvió famosa en YouTube", expresó Kelly en compañía de Kim Jung-A, su esposa, de quien muchas personas pensaron que era la niñera de los niños.“Al momento de conectar con la BBC”, declaró Kelly, “me senté ante la computadora, mientras mi esposa se encontraba en la sala grabando la entrevista con su teléfono móvil. Fue en ese momento en que Marion (de cuatro años), entró con mucha alegría para comentarme cómo le fue en la celebración de su cumpleaños en su guardería”, explicó.Tras Marion, su pequeño hermano de ocho meses, llamado James, entró a toda velocidad a la habitación en su andadera, lo que provocó la reacción de la madre. “Kim vio lo sucedido en la televisión, en vivo, y decidió entrar para llevarse a los pequeños. Cuando Marion se me acercó, lo que quise fue darle un juguete para que se distrajera, pero quedó registrado como si intentara apartarla de mí”, añadió.Finalmente, Kely dejó en claro con una sonrisa que “¡Esta es mi vida! Los profesores de política también tenemos una familia normal, como todos los demás”, antes de despedirse y dejar la misma habitación en la que todo ocurrió. Hasta el momento, el video se ha hecho popular en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, así como en la página de YouTube.