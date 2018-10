Cómo "el Chapo" se convirtió en capo tras nacer en pobreza: "No había otro camino"

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera vivió su niñez en pobreza. Su familia era "muy humilde, muy pobre", según él mismo dijo en la entrevista concedida para el actor estadounidenses, Sean Penn, y actriz mexicana, Kate del Castillo.

Sus padres fueron Emilio Guzmán Bustillos y Consuelo Loera Pérez, quienes tuvieron 11 hijos. Se cree que su padre también ya negociaba con droga, pero "el Chapo" menciona a las condiciones de pobreza para justificar su entrega al mundo de la droga.

No hay certeza sobre la fecha en la que nació. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), fue en 1954, pero otras fuentes ubican en el 4 de abril de 1957 su fecha nacimiento.

Guzmán creció en el rancho La Tuna, en el municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa (México). En sus primeros años vendió pan, naranjas, refrescos y dulces y también se dedicó a sembrar maíz, frijol, cuidar ganado y cortar leña.

La entrada al pueblo natal del "Chapo". Foto LPG / Archivo

Probablemente, debido a la falta de escuelas, no estudió. Y si tuvo algunos estudios, podrían haber sido intermitentes.

Droga para sobrevivir

Su vida dio un giro a los 15 años de edad. Ese fue el tiempo en que comenzó a dedicarse al cultivo y venta de amapola y marihuana. Para él, esas eran las únicas alternativas que tenía las personas de esa región: "No hay trabajo en ese lugar, ahí para sobrevivir hay que sembrar amapola, sembrar marihuana".

En la actualidad, La Tuna es un pueblo solitario. Las calles estrechas de tierra están vacías. La continua vigilancia de las autoridades por tierra y aire habría alejado a los habitantes. La residencia que destaca es la de la madre de "el Chapo".

Ella es evangélica y sostiene que ora constantemente por su hijo. Del "Chapo" solo se sabe que es creyente en Dios, según ha dicho su actual esposa Emma Coronel.

"Es una realidad que las drogas destruyen. Desgraciadamente, donde me crié no había otra manera ni hay de sobrevivir. No había otro camino", vuelve a justificarse el líder del narcotráfico.

Al tener 18 años se va a Culiacán (la capital del estado de Sinaloa) y luego más al sur hacia Guadalajara (en el estado de Jalisco) para trabajar con otros capos.

De su ascenso en el negocio fuera de la ley no hay detalles. "El Chapo" fue uno de los herederos, tras el encarcelamiento en 1989, de Miguel Ángel Félix Gallardo, el "Jefe de jefes", del Cártel de Guadalajara.

Según información del gobierno de Estados Unidos, en la década de los 80, Guzmán trabajó para Gallardo como encargado de logística aérea. También se le menciona como supervisor de cultivos en Sinaloa y Durango.

Guzmán detenido en Ciudad de México, en 2014. Foto LPG / Archivo

Surge el Cártel de Sinaloa

Con la ausencia de Gallardo, el Cártel de Guadalajara se dividió en el Cártel de Sinaloa y en el Cártel de Tijuana.

Guzmán pasó a liderar el Cártel de Sinaloa. Entró en conflicto con otras organizaciones criminales, como el Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, por el llamado corredor de Tijuana para llevar la droga a Estados Unidos.

La organización de "el Chapo" contrabandeaba cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos por medios aéreos y marítimos.

Cocaína, marihuana y heroína serían las drogas traficadas por la organización de Guzmán. Una evolución de aquel muchacho que comenzó sembrando amapola y marihuana en la Sierra Madre Occidental de México.

Creó en la década de los 90 una compañía de servicios aéreos para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo, según información de laopinion.com.

Se considera que las operaciones de Guzmán llegaron a abarcar todo México y su negocio llegó a distribuir en Europa y Oceanía, según la policía europea. Guzmán tendría bases de operaciones en Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Para distribuir en Estados Unidos contaría con redes en Arizona, California, Texas, Chicago y Nueva York.

Se realizaron atentados en su contra en mayo y noviembre de 1992. "Sé que algún día me voy a morir, espero que sea muerte natural", dijo Guzmán sobre cuál será su final. Su madre pide un cambio en su vida: "Antes de que sea tarde, que se entregue al Señor", dijo en una entrevista con Univision.

El imperio de "el Chapo" sobrevivió a dos detenciones que superó escapando de dos prisiones de máxima seguridad en México. Pero desde enero de 2017 está detenido en Estados Unidos, donde el 5 de noviembre iniciará un juicio en su contra. Esa etapa del proceso judicial podría durar hasta cuatro meses.