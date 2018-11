¿Cómo es la isla india donde una tribu mató a flechazos a un estadounidense?

John Chau, de 27 años, fue asesinado el 16 de noviembre tras poner un pie en la isla Sentinel del Norte. En este remoto territorio de la India, una tribu disparó sus flechas al visitante natural de Estados Unidos.

El turista llegó a la isla tras pagar a unos pescadores por su traslado. Nunca imaginó que moriría al acercarse a esta tribu, la cual es considerada la más aislada del planeta.

Oficialmente está prohibido visitar a esta isla del mar de Andamán. Es conocido en la India que esta tribu siempre ha rechazado todo tipo de contacto con el mundo exterior.

Una trágica muerte



Una fuente oficial mencionó a la AFP que John Chau recibió una lluvia de flechas en cuanto desembarcó en la isla.

"Fue atacado con flechas pero siguió andando. Los pescadores vieron cómo los indígenas le ataban una cuerda al cuello y lo arrastraban", prosiguió la fuente.

Los pescadores "se asustaron y huyeron pero regresaron al día siguiente y hallaron su cuerpo en la playa", agregó.

Un territorio salvaje



The Daily Mail hizo un interesante reportaje sobre esta isla en el 2015. Mencionaron que las imágenes aéreas pueden mostrar a la isla Sentinel del Norte como un lugar idílico; sin embargo, nadie se acerca por “la temible reputación de sus habitantes”.

“Cuando interactúan con forasteros, generalmente involucran violencia. La tribu mató a dos hombres que estaban pescando ilegalmente en 2006. Se sabe que disparan flechas y arrojan piedras a aviones o helicópteros de bajo vuelo, los cuales pasan en misiones de reconocimiento”, menciona el reportaje.

Habitada hace 60,000 años



Hasta el momento solo se conocen dos cosas: que la isla Sentinel del Norte está poblada desde hace 60.000 años, y que su mayor amenaza son los pescadores ilegales.

Aún no está claro qué impacto tuvo el tsunami del 2004 en esta población. Después de la mencionada tragedia natural, un miembro de la tribu fue fotografiado intentando disparar una flecha a un helicóptero de la Guardia Costera de la India.

Rechazo al gobierno



Los habitantes de la isla Sentinel del Norte son conocidos como “la tribu de la Edad de Piedra”. Esto debido a que es una de las etnias más aisladas del mundo. Ha sido tanta su incomunicación que se no se sabe cuántas personas habitan esta isla. Mucho menos se conoce su idioma, rituales y hábitos alimenticios.

Según The Daily Mail, el gobierno de India ha hecho varios intentos para establecer contacto. Todos estos acercamientos fracasaron. Por tal motivo, decidieron no acercarse más y dejaron que ellos se encarguen de sí mismos.

A 5 km de distancia

En un comunicado enviado a la AFP, la ONG de protección de tribus autóctonas Survival International denunció "una tragedia que nunca tendría que haber pasado".

A causa de su aislamiento ancestral, "no es imposible que los sentineleses no hayan sido contaminados por agentes infecciosos mortales (aportados por el viajero estadounidense) contra los que no tienen inmunidad, con la posibilidad de erradicar toda la tribu", alerto la organización, con seden en Reino Unido.

John Chau se encontraba en las islas Andamán con un visado de turista. Había efectuado varios viajes a estas islas anteriormente y ofrecido dinero a los pescadores para que lo llevaran a las Sentinel.

"Trató de llegar a Sentinel el 14 de noviembre pero no lo logró. Dos días después fue muy preparado. Abandonó la embarcación a medio camino y tomó una piragua solo hasta la isla", describió a la AFP una de las fuentes policiales.

Un portavoz del consulado estadounidense de Chennai indicó que estaba al corriente de "artículos sobre un ciudadano estadounidense en las islas Andamán y Nicobar".

"El bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es una de las principales prioridades del departamento de Estado", declaró la representación diplomática en un comunicado a la AFP, sin dar más detalles.

La situación de las Sentinel dio la vuelta al mundo gracias a una famosa fotografía tomada poco después del tsunami del 2004.

En aquel momento, los guardacostas indios sobrevolaron la isla para saber si los autóctonos habían sobrevivido al tsunami. Tomada desde el cielo, la imagen muestra a un hombre intentado abatir el helicóptero con un arco y flechas.

Se cree que esta tribu desciende de las primeras poblaciones humanas que salieron de África y vive en Andamán desde hace 60.000 años, según Survival International.

El gobierno indio ha intentado en varias ocasiones, en los años 1970 y 1980, entrar en contacto con ellos pero, tras fracasar, India renunció oficialmente a ello en 1990.

En el 2006, murieron dos pescadores indios cuyo barco partió a la deriva hasta la isla Sentinel del Norte mientras dormían.