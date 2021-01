Cómo fue el caótico "día de la infamia" que vivió EUA con el violento asalto al Congreso por seguidores de Trump

La jornada en la que el Congreso debía certificar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre se convirtió en un día de caos y violencia en el que se tuvo que interrumpir el proceso que normalmente marca el final del ciclo electoral.

Seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron este miércoles en el Capitolio (la sede del Congreso estadounidense en Washington DC) mientras se llevaba a cabo el proceso de certificación de los votos de las elecciones del pasado 3 de noviembre.

El Capitolio sólo había sido asaltado una vez anteriormente, en el lejano 1814.

El asalto al edificio se prolongó durante horas y dejó cuatro víctimas mortales, entre ellas una mujer que recibió un disparo en el pecho en el interior del Capitolio y cuya identidad no se hizo pública.

La policía metropolitana de Washington DC comunicó que hizo 13 arrestos y requisó cinco armas de fuego.

Los insólitos hechos despertaron reacciones de rechazo dentro y fuera de Estados Unidos.

Trump pidió a sus partidarios que se retiraran a sus casas, aunque insistió en sus acusaciones infundadas de fraude electoral.

Por su parte, el presidente electo Biden les exigió a los causantes de los disturbios que se retiraran de inmediato y permitieran el funcionamiento de la democracia.

En la noche, el Congreso reinició la sesión una vez desalojado y asegurado el Capitolio.

"Podemos agregar el 6 de enero a la corta lista de fechas en la historia de Estados Unidos que vivirán por siempre en la infamia", dijo el senador demócrata Chuck Schumer al reanudarse la sesión.

En BBC Mundo repasamos los sucesos de este convulso 6 de enero.

Luego de un mitin masivo frente a la Casa Blanca en el que también participó Donald Trump, cientos de manifestantes marcharon hacia el Capitolio para denunciar lo que consideran un fraude electoral del que no hay pruebas y que ha sido rechazado por jueces en todas las instancias.

Tras enfrentarse a la policía en las afueras del edificio, algunos lograron entrar en el recinto, lo que llevó a suspender las sesiones de los legisladores y bloquear los accesos a los salones del Senado y la Cámara de Representantes.

Las dos cámaras del Congreso comenzaban en ese momento una sesión conjunta para certificar los votos emitidos por el Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre, que proclamaron a Biden presidente electo.

El evento, que suele ser una mera ceremonia, había generado gran expectación este año, no solo por la negativa de Trump a aceptar su derrota, sino por la determinación de algunos legisladores republicanos a objetar el proceso.

Mientras las fuerzas del orden intentaban controlar la situación, los legisladores se refugiaron en sus despachos y el vicepresidente Mike Pence, que presidía la sesión de certificación, fue trasladado a un lugar seguro.

Videos publicados por periodistas en redes sociales mostraron enfrentamientos entre guardias y manifestantes en los salones del Capitolio.

En imágenes difundidas en internet se podía ver a los extremistas partidarios del presidente en el interior del hemiciclo del Senado.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw