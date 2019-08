¿Cómo puede afectarme si sobrepaso estadía de visa de turista?

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Vivo en Colombia. El año pasado estuve en Estados Unidos con visa turista y por un problema me tuve que quedar un mes más y no pedí permiso. ¿Podré volver a Estados Unidos con mi visa de turista o si un empleador me contrata? –Diego C.

Diego, por lo general, una visa de turista se cancela cuando sobrepasas el tiempo que el gobierno de Estados Unidos autoriza para tu estadía legal en el país.

No puedes regresar a los Estados Unidos con la visa de turista que te otorgaron anteriormente, porque al sobrepasar tu estadía quedó cancelada automáticamente.

Si quieres recuperar tu visa, tienes que ir a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para solicitarla de nuevo. Esto es necesario aún si la fecha de expiración de tu visa no ha vencido. Ten en cuenta que es posible que te nieguen una nueva visa por haberte anteriormente sobrepasado el tiempo autorizado de estancia en el país.

Si intentas ingresar a los Estados Unidos con esa visa, los agentes de aduana pueden negarte el ingreso al país.

El hecho que violaste los términos de tu visa también podría afectarte si en el futuro tratas de solicitar una visa por medio de trabajo.

Te recomiendo que consultes con un abogado de inmigración con licencia en los Estados Unidos antes de hacer cualquier otro trámite migratorio. El abogado determinará tus opciones legales, incluyendo si podrás recuperar tu visa de turista o solicitar una visa por medio de trabajo.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.



