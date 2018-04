Comportamiento errático y práctica de tiro: ¿qué sucedió con Nasim Aghdam, autora del tiroteo en oficinas de YouTube, previo al incidente?

El pasado 3 de abril, el Departamento de Policía de San Bruno, en California, atendió una serie de llamadas al sistema de emergencia 911 que denunciaban a una mujer que había iniciado un tiroteo en las oficinas administrativas de YouTube de esa localidad. Horas más tarde, la policía identificaría a la atacante como Nasim Najafi Aghdam, de 39 años, quien se disparó a sí misma al ver que la policía ingresaba al lugar.

¿Qué sucedió realmente en la vida de Nasim Aghdam?

Sin embargo, este miércoles, el Departamento de Policía de California informó a detalle que, previo al incidente, Nasim había sido reportada como desaparecida, pero que, tras ser encontrada, no mostraba indicios de estar al borde de una situación emocional que la llevara a realizar el ataque armado en el que resultaron tres personas heridas.

Según varias cadenas informativas en Estados Unidos, Nasim estaría cumpliendo 40 años este mismo miércoles, algo que pone aún más en duda el comportamiento que motivo a la mujer, conocida por ser una activista en pro del Medio Ambiente bastante activa en redes sociales y en la página de YouTube, a realizar el tiroteo.

Nasim estaría cumpliendo 40 años este miércoles. (Foto: Univisión)

Inicialmente, familiares de Nasim, específicamente su padre, Ismail Aghdam, declararon a la Oficina del Sheriff de San Diego, que su hija estaba “molesta con YouTube” por haber censurado varios de sus videos y hasta su propio canal en dicha página web, debido a supuestas violaciones de derechos de autor ya políticas de contenido.

No obstante, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha hecho público varios detalles previos al ataque, empezando por la supuesta desaparición de Nasim y terminando por cómo se desarrollaron los hechos. Estos son los puntos clave detallados por la policía:

Lunes 2 de abril: Desaparece Nasim

La Policía señala que el pasado lunes, Ismail Aghdam reportó a su hija como desaparecida en la oficina del Sheriff de San Diego y dijo que no sabían nada de ella, ni contestaba su teléfono, desde hacía dos días, señalando como punto de partida el 31 de marzo, fecha en la que se oficializó la desaparición de Nasim.

Durante este reporte, Ismail dijo a la policía que su hija se quejaba y que “estaba furiosa” por la censura de YouTube, pero que no había hecho nada más que quejarse y decir que “odiaba a YouTube” por ese motivo. Tras la denuncia, la Policía emitió una alerta de búsqueda

El hermano y el padre de Nasim señalaron que hubo comportamineto errático de ella previo al incidente. (Foto: CBS)

Martes 3 de abril: de la búsqueda, la aparición y el tiroteo

1:40 am. La Policía de Mountain View reportó el hallazgo de un vehículo estacionado en la 600 st de Showers Drive, el cual coincidía con la descripción puesta en la denuncia de la desaparición de Nasim.

1:45 am. Los agentes reportaron a una mujer que estaba dormida al interior del vehículo a la cual despertaron. Al momento, la mujer se identificó como Nasim Aghdam y aseguró que había dejado su casa por problemas familiares y volvió a repetir su inconformidad con su trabajo en YouTube, pero los agentes aseguraron que fue “normal, natural y sin mayores sobresaltos en sus reacciones”.

"En ningún punto de esa conversación ni el padre ni el hermano hicieron comentarios acerca de una posible amenaza o ataque al campus de YouTube"

2:00 am. Tras un breve interrogatorio, los policías decidieron dejarla ir y removerla del sistema de personas desaparecidas, comunicando a su vez a su padre y a su hermano que habían encontrado a Nasim y que se encontraba fuera de peligro. "En ningún punto de esa conversación ni el padre ni el hermano hicieron comentarios acerca de una posible amenaza o ataque al campus de YouTube. Tampoco hubo ninguna indicación por parte de ella o su familia de que tuviera armas", detallaron los agentes en su informe.

Nasim era una activista por el Medio Ambiente. (Foto: Captura de pantalla)

3:00 am. Sin embargo, una hora más tarde, Ismail volvió a llamar a la Policía para decirles que su hijo se mostraba sumamente exaltada y que relataba algo sobre unos videos sobre veganismo que había publicado en YouTube, los cuales habían sido borrados por la página web.

3:50 am. El hermano de Nasim llamó a la policía para decirles que su hermana había decidido salir a esa hora de la madrugada y que no sabían hacia donde se dirigía. "Llamé al policía de nuevo y le dije que ella viajó allá desde San Diego, que podría hacer algo", contó al canal ABC7 el hermano de Nasim, quien ha pedido no ser identificado a varias cadenas informativas en Estados Unidos. "Ella era una persona buena, inocente, no hoy, pero ella no lastimaba a ninguna criatura. Aunque sí presentía que podía estallar una pelea entre ella y YouTube”, agregó en sus declaraciones.

"Ella era una persona buena, inocente, no hoy, pero ella no lastimaba a ninguna criatura. Aunque sí presentía que podía estallar una pelea entre ella y YouTube”

En este apartado, la policía señala que Mountain View queda a más o menos media hora de camino hacia San Bruno y a la sede de YouTube de esa localidad. El hermano de Nasim aseguró también que intentó comunicarse con la atacante para disuadirla de “cualquier arranque de ira”.

Horas de la mañana. Otro detalle curioso que reveló la policía es que Nasim llegó a un campo de tiro ubicado cerca de las instalaciones de YouTube y que permaneció ahí por varias horas practicando y sin intercambiar mayor diálogo con los demás practicantes.

12:40 pm. Según explicó Ed Barberini, jefe de Policía de San Bruno, a esta hora fue cuando el vehículo de Naism parqueó en las instalaciones de YouTube e ingresó al edificio.

12:46 pm. El Departamento de Policía de San Bruno recibió numerosas llamadas al 911 por disparos en uno de los patios de la compañía YouTube.

12:48 pm. Un grupo de agentes llegan a la escena para contener al sospechoso. Al momento, logran sacar a tres empleados heridos y encuentran a Nasim en una de las oficinas, quien les grita: “Vengan por mí” y termina por dispararse ella misma.

1:00 pm. Otra persona herida es encontrada y sacada del edificio. Las instalaciones se cierran totalmente y se identifica a Nasim como la atacante.

Así promocionaba Nasim sus cuentas personales en pro del Medio Ambiente.

Cierre de cuentas en redes sociales

Tras el incidente, las cuentas de Facebook e Instagram de Nasim se cerraron, por lo que no se pudo tener acceso a todo el material que publicaba. Sin embargo, se tiene registro de una publicación del pasado 18 de marzo en la que expresa que sufre “simplemente discriminación” por el cierre de su canal de YouTube.

“Esto también está pasando a muchos otros canales en YouTube. Esta es la táctica pacífica usada en Internet para censurar y suprimir a las personas que dicen la verdad y no son buenas para las ganancias financieras, políticas del sistema y de los grandes negocios. Recientemente también me filtraron en Instagram y tal vez está relacionado con YouTube y el equipo de YouTube le pidió a Instagram que me filtré también!!?", publicó Nasim.

YouTube Shooting Suspect Nasim Aghdam uploaded this video to her Facebook account - criticizing the company for age-restricting, filtering and demonetizing her videos. pic.twitter.com/3mwuFl5vnE — Stefan Molyneux (@StefanMolyneux) 4 de abril de 2018

Nasim se disparó a ella misma ante la presencia policial tras el reporte del tiroteo.