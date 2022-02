Condena mundial contra invasores de Ucrania

La invasión de Rusia a Ucrania, un país libre y constituido democráticamente, ha recibido la condena mundial de parte de la mayoría de jefes de Estado y organismos internacionales, cuando se cumplen cuatro días de una ofensiva militar ordenada por el presidente ruso Vladímir Putin.

Una de las m ayores muestras de rechazo a la acción militar de Moscú ocurrió en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando el viernes pasado aprobó una resolución contra su invasión de Ucrania y que fue bloqueada por el veto de Rusia.

"Rusia puede vetar esta resolución, pero no puede vetar nuestras voces, no puede vetar la verdad, no puede vetar al pueblo ucraniano", dijo tras la votación la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield.

“Parece que Ucrania ha ganado la sinceridad y la atención de todo el mundo normal y civilizado. Y el resultado práctico aquí está: SWIFT. ¡Cuánto significado hay en esta palabra para la Federación Rusa! (Significa la) desconexión de la civilización financiera global”.



Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Más allá del lenguaje del texto, lo que Washington buscaba era aislar diplomáticamente al Gobierno de Vladímir Putin, obligando a los quince países del Consejo de Seguridad a pronunciarse sobre el conflicto. Al final, lo consiguió a medias. Rusia se quedó sola en el "No" y once países apoyaron el texto, pero otros tres se abstuvieron: China, India y Emiratos Árabes Unidos.

Además, la invasión de Rusia a Ucrania también ha recibido el rechazo de distintos sectores como deportivo, cultural, transporte aéreo y económico, esto último reflejado con las sanciones contra Putin y su canciller.

Sanción a bancos rusos

La más reciente acción de condena ocurrió hace unas horas con el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, junto a otros socios occidentales, de sacar a "determinados" bancos rusos del sistema internacional Swift.

"Nos comprometemos a asegurar que determinados bancos de Rusia son sacados del sistema de mensajes Swift. Esto garantizará que estos bancos quedan desconectados del sistema financiero internacional y alteran su capacidad para operar globalmente", señaló un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca, y también suscrito por Canadá y el Reino Unido.

Rechazo. Organización de India realiza una protesta contra la invasión rusa a Ucrania.

La exclusión de las entidades rusas, cuyos nombres no precisa el comunicado, de la Sociedad de Telecomunicación Financiera Global Interbancaria (Swift, por sus siglas en inglés) se produce tras intensas consultas en los últimos días entre Estados Unidos y los países europeos, algunos de los cuales habían planteado sus dudas al respecto.

El sistema de transacciones Swift es la base del sistema financiero global y lo usan 11,000 bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias.

“El voto en el Consejo de Seguridad con una importante abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos y solo el veto de Rusia demuestra el rechazo de la comunidad internacional”.



Josep Borrell, Representante de Asuntos Exteriores de UE.

Asimismo, los aliados occidentales pactaron "imponer medidas restrictivas" contra el Banco Central de Rusia con el objetivo de "prevenir el uso de sus reservas internacionales para socavar el impacto" de las sanciones.

En una llamada telefónica con periodistas para explicar estas sanciones, un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, recalcó que "los efectos de estas medidas serán sentidos de manera inmediata en los mercados financieros rusos" y apuntó que como consecuencia la divisa rusa, el rublo, "entrará en caída libre".

Por otro lado, los aliados occidentales también se comprometieron a actuar conjuntamente para "limitar la venta de los llamados pasaportes dorados, que permiten a rusos adinerados conectados con el gobierno de Rusia convertirse en ciudadanos y obtener acceso a los sistemas financieros" de los países firmantes del comunicado.

"Estamos junto al pueblo de Ucrania en esta hora oscura", concluyó el documento, que señala posibles sanciones adicionales.

Baja. Una mujer y un niño lloran junto al cuerpo de un capitán del ejército muerto en la guerra.