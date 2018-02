Condenan a empresa panameña que pagó sobornos en la federación de fútbol de Costa Rica

En la corte Federal de Brooklyn, New York, la empresa panameña Mimo International Import and Export Inc. (MIMO) se declaró culpable por haber pagado al expresidente de la federación de fútbol de Costa Rica, Eduardo Li, medio millón de dólares en sobornos.

Los culpables en el caso de pagos a sobornos, fraude y lavado de dinero dentro de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) continúan cayendo.

MIMO deberá pagar medio millón de dólares en concepto de reparación de daños, más otros $900 mil en multas por las violaciones a las leyes estadounidenses por los delitos de pago por sobornos y conspiración en fraude electrónico.

Testigo confirma sobornos a directivos salvadoreños de alto nivel

Según voceros de la Corte donde se han desarrollados todos los juicios contra los involucrados en el escándalo por corrupción dentro de la FIFA, la empresa panameña pagó los sobornos para obtener contratos de patrocinio y para vestir a "La Sele" desde 2012 hasta 2018.

Los fiscales estadounidenses dijeron además, que Li, en declaraciones previas y sobre este caso aceptó haber recibido el soborno de parte de la empresa panameña.

Esta es la misma corte neoyorquina donde la Fiscalía de Estados Unidos presentó la acusación contra el expresidente de Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), Reynaldo Vásquez y dos altos exfederados salvadoreños por los delitos de fraude electrónico, pago de sobornos y lavado de dinero.

FIFA suspende de por vida a los que cobraron sobornos