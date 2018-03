Condenan detención de diputado opositor

Lee también

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN), el opositor Julio Borges, junto a la directiva de la Cámara, rechazó ayer la detención del diputado Gilbert Caro por el servicio de inteligencia del país y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de cometer “terrorismo de estado”.El jefe parlamentario aseguró que la detención del diputado opositor, llevada a cabo el miércoles por el Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin), es “arbitraria” porque viola la inmunidad de la que gozan los legisladores, desde el momento de su proclamación por mandato constitucional.“Venezuela sabe que el Gobierno en este momento ha desatado una política del miedo y del terror, porque el Gobierno sabe que no tiene apoyo popular, porque sabe que el pueblo venezolano lo que quiere es votar y expresarse para el cambio en el país”, dijo en rueda de prensa Borges, desde la sede del Palacio Federal Legislativo.“La única herramienta que tiene el Gobierno es el terror”, agregó.Caro, diputado suplente del Parlamento y militante del partido Voluntad Popular (VP), fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López, fue detenido en el estado Carabobo en posesión de “material de guerra”, dijo ayer el vicepresidente del país, Tareck El Aissami.Según el vicepresidente, “en el momento de su detención le fue hallado un FAL, con inscripciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de un cargador con 20 cartuchos sin percutir (...) Se le incautaron 3 barras de alto explosivo, conocido como C4”.El Aissami recordó además que Caro fue condenado en 1994 a 20 años de prisión por homicidio y narcotráfico, aunque cumplió solo la mitad de la pena y salió en libertad condicional en 2004.Tras reinsertarse pasó a formar parte del partido Voluntad Popular, en el que ejercía actualmente de coordinador nacional de asuntos penitenciarios y en las elecciones legislativas de 2015 fue elegido diputado suplente por el estado Miranda (centro).Borges desestimó los señalamientos contra el parlamentario y dijo que el Gobierno promueve “el miedo, la persecución, la represión y trata de asustar a quienes luchamos todos los días para que ese cambio (de Gobierno) se haga realidad”.El presidente del Legislativo indicó que en el caso de Caro no solo se viola la inmunidad parlamentaria, sino que además ha sido llevado a una jurisdicción militar.En este sentido, hizo un llamado hacia la Fuerza Armada a “rebelarse”.