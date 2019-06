Confirman 60 de los asesinatos atribuidos a Samuel Little, el peor asesino en serie de Estados Unidos

Un fiscal de Texas dijo el viernes que los investigadores han vinculado más de 60 asesinatos en al menos 14 estados a un preso de California de 79 años de edad, que podría ser el asesino en serie más prolífico en la historia de losEstados Unidos, reporta David Warren, de The Associated Press.

El fiscal de distrito del condado de Ector, Bobby Bland, dijo que Samuel Little continúa cooperando con los investigadores de todo el país que lo interrogan en la cárcel sobre los casos de asesinatos que se remontan a los años 70. Entre los que hablaron con él había investigadores de Ohio, donde Little creció y donde se sospecha que mató a por lo menos cinco mujeres.

Little fue declarado culpable de matar a tres mujeres en el área de Los Ángeles y se declaró culpable de matar a una mujer de Texas, y está cumpliendo cadena perpetua en California. Little, que vivió un estilo de vida nómada, afirma haber matado a 93 mujeres mientras cruzaba el país a lo largo de los años.

Bland dijo que Little está en mal estado de salud y ha agotado sus apelaciones, lo que lo lleva a estar en contacto con los investigadores.

"En este momento de su vida, creo que está decidido a asegurarse de que se encuentren sus víctimas", dijo.

Durante el juicio de Little en 2014 en Los Ángeles, los fiscales dijeron que probablemente era responsable de al menos 40 asesinatos desde 1980. Las autoridades en ese momento estaban buscando posibles vínculos con las muertes en Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio y Texas.

Pero Little no compartió más información en ese momento, y Bland le da crédito al ranger de Texas James Holland por haberse ganado la confianza de Little y finalmente obtener una serie de confesiones.

Holland viajó a California el año pasado para hablar con Little sobre los casos de asesinatos sin resolver en Texas. Eso llevó a Little a ser extraditado a Texas y a su declaración de culpabilidad en diciembre por la muerte por estrangulación de Denise Christie Brothers en 1994 en la ciudad de Odessa, en el oeste de Texas. Pero las conversaciones de Holland con Little han continuado, incluso después de que Little fue devuelto a California para cumplir sus condenas, y fue Holland quien determinó que fue responsable de 93 muertes, dijo Bland, quien recibió una actualización de Holland esta semana.

La información proporcionada a Holland se transmitió a las agencias policiales en varios estados, lo que llevó a una puerta giratoria de investigadores que viajaron a California para corroborar las muertes ocurridas durante décadas.

Entre ellos se encontraban investigadores de Ohio, donde los fiscales anunciaron cargos contra Little en el asesinato de una mujer de Cincinnati en 1981 y donde fue acusado la semana pasada por la muerte de dos mujeres en Cleveland. Anteriormente fue acusado de un segundo asesinato en Cincinnati y confesó a otro en Cleveland, aunque los investigadores todavía están tratando de identificar a la víctima en ese caso.

Las víctimas de Little a menudo eran asfixiadas o estranguladas, en muchos casos dejando pocas marcas físicas y llevando a los investigadores a dificultades para determinar si las mujeres habían muerto por sobredosis o por causas naturales.

"Todavía no se ha dado información falsa", dijo Bland. "Nada ha sido probado como falso".

Gary Ridgway, el llamado asesino de Green River, se declaró culpable de matar a 49 mujeres y niñas, lo que lo convirtió en el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos en cuanto a víctimas confirmadas, aunque dijo que mató a 71. Samuel Little ya lo sobrepasa.



