Confirman la fecha y causas de muerte de Adolfo Hitler en Berlín

Adolfo Hitler falleció en Berlín, el 30 de abril de 1945, según confirmó un estudio realizado por el profesor Philippe Charlier y otros cuatro investigadores, y que fue publicado en la revista European Journal of Internal Medicine, indica la agencia de noticias AFP.

El dictador alemán murió tras dispararse un balazo y beber cianuro, tal como lo indicaba desde antes la versión aceptada de su muerte. Los investigadores analizaron su dentadura y una parte de su cráneo para obtener estos resultados y, de esta forma, aseguran que ya se pueden descartar las teorías conspirativas sobre Hitler.

Charlier aseguró que el alemán no está escondido en una base en la Antártida y no se fue a Argentina en un submarino. Asimismo, afirmó que Hitler sí era vegetariano, ya que no se encontraron restos de carne en sus dientes.

Tampoco se halló en ellos rastros de pólvora, por lo que sospechan que Hitler se apuntó con la pistola en el cuello o la frente y no en la boca. El cráneo del "Fuhrer" tenía un agujero al lado izquierdo.

Encuentre el estudio completo en este enlace.