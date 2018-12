Conflictos dominan cumbre del G-20 en Buenos Aires

Argentina llamó ayer a los líderes del G-20 a impulsar la cooperación internacional. Pero las conversaciones son dominadas por los conflictos comerciales, las diferencias sobre la sustentabilidad climática, la creciente tensión entre Rusia y Ucrania, y la polémica presencia del príncipe saudita.

Argentina, país anfitrión de la cita que comenzó ayer y seguirá hoy y que reúne a los presidentes de potencias como Estados Unidos, Alemania, Rusia y China, busca alcanzar consenso sobre el mercado de trabajo, la infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible y la sustentabilidad del clima, entre otros objetivos.

Sin embargo, la que promete ser la cumbre del G-20 más ríspida de los últimos años transcurrirá en reuniones bilaterales y multilaterales en las que se abordarán los puntos más calientes de la agenda global. Como anfitrión, el mandatario argentino será árbitro en ese complejo escenario.

Al abrir la cita, Macri reconoció la existencia de cuestionamientos a los mecanismos multilaterales y "tensiones entre países".

"Espero que estos días pongamos las bases para los consensos de los próximos 10 años", urgió.

Diplomáticos discutían el tenor de la declaración final con profundas divisiones sobre qué idioma utilizar sobre el acuerdo climático de París y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que rige las relaciones comerciales entre países, según dos funcionarios europeos involucrados en las negociaciones, que no se identificaron por no estar autorizados a hablar sobre las conversaciones que se llevan a cabo a puertas cerradas.

Clima, comercio y un asesinato

Frente a la perspectiva de una cumbre sin declaraciones, las delegaciones europeas intentaban crear un frente común y presentarían su propia declaración por separado si no pueden incluir a Estados Unidos u otros países.

Varios de los puntos sobre los que intentaban lograr posiciones comunes son el comercio, el clima y el asesinato del periodista saudí disidente Jamal Khashoggi.

Las miradas están puestas en el príncipe saudí Mohammed bin Salman, señalado como autor intelectual del asesinato en octubre de Khashoggi, columnista del Washington Post, en el consulado saudita en Estambul.

Es previsible que algunos líderes no quieran aproximarse demasiado al príncipe. No sería el caso del estadounidense Donald Trump, quien ha decidido no marginar al hombre fuerte del Gobierno saudita en nombre de los intereses económicos que unen a su país con la nación árabe.

El ruso Vladimir Putin tampoco lo ha criticado y, de hecho, chocó sus manos con las del príncipe al saludarlo poco antes de que se iniciara el encuentro, mientras ambos se reían abiertamente.

Mohammed pidió reunirse con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, según el Gobierno turco, que ha apuntado sin tapujos contra el Gobierno saudita por el asesinato.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, instó a discutir las "guerras comerciales" y la trágica situación en ese país. Francia insta a encontrar una "solución política" a Yemen, donde los sauditas encabezan una coalición que libra una guerra en la que han muerto miles de civiles.

En cuanto al conflicto ruso ucraniano, Tusk dijo que espera que la Unión Europea extienda las sanciones a Moscú por su incautación "totalmente inaceptable" de barcos ucranianos.