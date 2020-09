Confusión por "detención" de la opositora bielorrusa María Kolésnikova en la frontera con Ucrania luego de que fuera retenida por encapuchados

Reuters Hasta el momento no se ha confirmado la detención de Maria Kolesnikova

La situación de la opositora bielorrusa Maria Kolesnikova es confusa luego de que este martes se reportara que había sido "detenida" en la frontera con Ucrania.

El lunes pasado, Kolesnikova había sido retenida por hombres encapuchados en Minsk, capital de Bielorrusia, y desde entonces se desconocía su paradero.

Ahora el Comité Estatal de Fronteras local bielorruso informó que la madrugada de esta martes Kolesnikova fue detenida cuando intentaba cruzar a Ucrania.

Sin embargo, medios ucranianos asegura que la opositora rompió su pasaporte cuando las autoridades intentaban expulsarla al vecino país, en lo que sería sido una elaborada operación para obligarla a abandonar Bielorrusia.

Desde la mañana de este lunes el paradero de Kolesnikova había sido objeto de especulaciones, luego de que un grupo de hombres encapuchados y vestidos de civil la detuvieran en pleno centro de Minsk.

De acuerdo a los informes, testigos vieron cómo los individuos la metieron en un minibús y se la llevaron.

Kolesnikova es una destacada figura de la oposición de Bielorrusia. Fue una de las tres mujeres que se unieron para liderar una campaña para desafiar a Alexander Lukashenko en las últimas elecciones presidenciales, quien desde hace más de 25 años ejerce como presidente de la exrepública soviética.

Getty Images Svetlana, Veronika y Maria se unieron en una campaña para remplazar a Lukashenko, Kolesnikova era la única que se había quedado en el país.

Tras darse a conocer los resultados de la cita electoral del 9 de agosto -que dieron la victoria a Lukashenko con más del 80% de los votos- ha habido masivas marchas en varias ciudades del país, en medio de acusaciones de fraude.

Este domingo, el cuarto fin de semana de protestas, 633 personas fueron detenidas, según informaciones del Ministerio del Interior.

Hasta el momento cientos de personas han resultado heridas y al menos cuatro han fallecido mientras las autoridades intentan apagar la disidencia en el país europeo.

Los líderes de la Unión Europea (UE) no reconocen los resultados de las elecciones y han acordado imponer sanciones a Bielorrusia.

Pero Lukashenko acusa a Occidente de interferir en los asuntos internos de su país. El lunes, el gobierno ruso, gran aliado, anunció que el presidente bielorruso visitará Moscú "en los próximos días".

Y este martes, el mandatario bielorruso soltó que puede que haya permanecido en el poder por mucho tiempo.

"Sí, tal vez me he quedado un poco más de lo debido. Tal vez", le dijo a un grupo de periodistas rusos, antes de asegurar que no se iría "así como así".

¿Qué le pasó a Maria Kolesnikova?

Un testigo le aseguró al medio de noticias bielorruso Tut.by que había visto cómo unos hombres enmascarados tomaron el teléfono de Kolesnikova y la empujaron adentro de un minibús la mañana de este lunes.

Según la agencia de noticias rusa Interfax, la policía local negó haber detenido a la figura opositora.

Maria Kolesnikova fue miembro del Consejo de Coordinación de Bielorrusia, creado por la oposición del país para garantizar una transferencia de poder pacífica y ordenada.

Getty Images Kolesnikova anunció la semana pasada que estaba formando un nuevo partido político.

En días recientes, las autoridades bielorrusas han iniciado una causa penal contra los líderes de la oposición, alegando que "la creación y la actividad del Consejo de Coordinación tienen como objetivo tomar el poder estatal y perjudicar la seguridad nacional".

Es la única de las tres mujeres que unieron fuerzas contra Lukashenko que aún permanece en Bielorrusia: Veronika Tsepkalo y la excandidata presidencial Svetlana Tikhanovskaya abandonaron el país poco después de que se conocieron los resultados de la elección.

"Soy la única de las tres que todavía está aquí", le dijo Kolesnikova al servicio ruso de la BBC en una entrevista el mes pasado.

"Para entender exactamente lo que está pasando, realmente tienes que estar aquí".

La líder opositora dijo que las manifestaciones no eran "una lucha por el poder", sino "una lucha por la dignidad humana y el respeto por sí misma".

"Todos sabemos de lo que es capaz un Estado policial"

De igual forma aseguró que ella y su equipo habían decidido que no utilizarían guardaespaldas porque "no tendría sentido".

"Soy consciente de que ningún número de guardias sería de utilidad si un autobús lleno de policías antidisturbios nos detuviera", dijo. "Todos sabemos de lo que es capaz un Estado policial".

Maria Kolesnikova era la portavoz del excandidato presidencial Viktor Babaryko, un conocido banquero en Bielorrusia que era considerado como el rival más fuerte de Lukashenko.

EPA Este domingo se cumplió el cuarto fin de semana consecutivo de manifestaciones en Bielorrusia

Pero cuando se vio obligado a retirarse, después de ser encarcelado por cargos de malversación de fondos y fraude, ella decidió postularse en su lugar y unirse a la campaña de mujeres.

Otra activista, Olga Kovalkova, anunció el sábado que había huido a Polonia después de que recibiera amenazas de encarcelamiento.

Su detención se dio luego de otro domingo de intensas protestas en las que, según Interfax, la policía comenzó a arrestar a los manifestantes cuando estos se iban a sus casas.

Yuri Karayev, el ministro de Asuntos Internos de Bielorrusia, defendió las acciones de las fuerzas de seguridad.

