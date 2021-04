Congreso de Estados Unidos advierte a Bukele: "No interfiera en nuestras elecciones"

El presidente de el Salvador, Nayib Bukele, volvió a aparecer en la boca de los congresistas de Estados Unidos. Y de nuevo por un episodio negativo. Su cruce de palabras con la congresista demócrata Norma Torres le valió para ganarse una advertencia del congreso, en el que el republicano Albio Sires no dudó en decir que lo calificarán de "amenaza nacional" si insiste en sus actitudes antidemocráticas.



"Esto es interferencia en las elecciones extranjeras. Si continúa, lo vamos a enfrentar como una amenaza de seguridad nacional”, mencionó Sires durante una sesión del congreso destinada a discutir las causas de la migración en Centroamérica.



La advertencia al presidente salvadoreño también fue calificada como inaceptable por el enviado especial de Estados Unidos al Triangulo Norte, Ricardo Zúñiga, quien estuvo en el país la semana pasada. "Es inaceptable bajo cualquier circunstancia ", indicó.



El pedido de Bukele llegó luego de un cruce de tuits con la congresista Norma Torres, en la que esta compartió un video donde se veía a dos menores de edad ecuatorianos siendo pasados por arriba del muro de la frontera, y confundiendolo con migrantes centroamericanos.



Ante la crítica, Bukele perdió el control y se desató en Twitter, insultando a la congresista al decirle que debería “usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos”. Luego de cruzar tuits con Torres, el presidente salvadoreño pidió a los latinoamericanos no votar por Torres. “No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo”, tuiteó Bukele. El tuit aún está disponible en su timeline.



Acto seguido, Bukele activó todo su aparato de propaganda para atacar a la congresista, mediante las cuentas de medios digitales; y varios de sus funcionarios se sumaron a los ataques en contra de Norma Torres. Lo anterior fue el caso del director de Migración, Ricardo Cucalón, quien tuiteó fotos de indigentes y escribió: “Estas personas que viven en estas casas de cartón y plástico en el Distrito 35 Calif. USA no encontraron el sueño americano, seguramente porque la congresista @NormaJTorres no trabaja para ellos; ella como muchos de su calaña ofrecen cambiar casas por mansiones, pero para ellos”.

Pero no fue el único. También el ministro de Trabajo, Rolando Castro, tuiteó: “Los señalamientos a nuestro Gobierno deberían tener como sustento la realidad, pero inventar mentiras para buscar dañar la imagen, hacen ver a la señora Norma Torres como una activista representante de los mismos de siempre”.

Inclusive, entre diputados recién electos de Nuevas Ideas hubo ataques hacia la congresita. William Soriano tuiteó que se encontraba en Estados Unidos y que le dijeran a “una tal Norma” que se podía reunir con ella para enumerarle “los logros de dos años del presidente Bukele”. Posteriormente, Soriano borró el tuit.



El aviso emitido por el congreso estadounidense llega un par de días después que la misma Norma Torres pidiera que el FBI inicie una investigación en contra de Bukele por intentar interferir en la elección estadounidense. “Hacer campaña contra un congresista de Estados Unidos es algo que no ha ocurrido (en Estados Unidos) y es algo que se debe investigar, porque es algo ilegal, interferir en una elección federal aquí en los EUA es un crimen, así que espero que el FBI y el State Department hagan una investigación a esto porque no le corresponde a él decirle a mis votantes por quien votar, así como yo no me meto en las elecciones de ellos”, indicó la congresista en una entrevista con el periodista Jorge Ramos.