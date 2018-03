¡Conozca los 5 países más felices del mundo…y los más tristes también!

Lee también

Lo dice el Informe Mundial de la Felicidad 2017, que lo recopila el Desarrollo de Soluciones de Redes Sostenibles (SDSN, por sus siglas en inglés), el cual fue lanzado esta semana por la ONU. Se trata del ranking de países según su índice de felicidad, el cual toma en cuenta los factores sociales más integrales para una existencia digna del ser humano y que fue recopilado por agencias internacionales como BBC, Reuters y la Deutsche Welle.Contrario a lo que podría pensar, el país más feliz no el mundo no se trata de Estados Unidos, Canadá o alguna potencia europea. Más bien, según este estudio, el país más feliz del mundo y donde su población vive con mayor comodidad de vida y complimiento de derechos es Noruega, con un índice de 7.54 puntos.A Noruega le sigue Dinamarca, con 7.52 puntos; el tercer lugar es para Islandia, con 7.50; cuarto lugar lo tiene Suiza, con 7.49 puntos y Finlandia ocupa el podio de los primeros cinco con 7.47 puntos. S ranking de las 10 naciones más felices lo completan Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Suecia.Por su parte, Estados Unidos está colocado hasta el 14° lugar, superado incluso por Costa Rica, que se ubica 12°. El resto de América Latina está representada por Brasil, en el puesto 22; Argentina, en el 24 y México en el 25. El país latinoamericano que obtuvo un mayor incremento de su índice de felicidad fue Nicaragua, que escaló hasta el puesto 47.Por otra parte, Venezuela, con una puntuación de 5.25, cayó hasta el puesto 82, mientras que Honduras ocupa el 94, Haití el 145 y el resto de países de América Latina ocupan lugares precarios en este índice mundial.Los últimos cinco lugares, sin embargo, no están ubicados en América Latina, sino que se trasladan hasta África, con Burundi, Tanzania, Siria y Ruanda ocupando los lugares del 151 al 154.El informe del SDSN se basó en seis factores para elaborar el ranking: ingreso per cápita, salud y expectativa de vida, libertad, generosidad, y apoyo social en un entorno de mínima corrupción en las instituciones privadas y del gobierno. La riqueza de un país, aunque importante, no es factor primordial en la medida de la felicidad, señala el informe."Los países felices son los que tienen un equilibrio saludable de prosperidad, medida convencionalmente, y capital social, que significa un alto grado de fe en la sociedad, baja desigualdad y confianza en el gobierno", le dijo a la agencia Reuters Jeffery Sachs, director del SDSN y asesor especial del secretario general de la ONU.