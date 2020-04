Internacionales Coronavirus: cómo la explosión en la cifra de muertos en Ecuador puede ser reflejo de lo que está pasando en otros países de Latinoamérica La falta de pruebas en América Latina puede significar que haya un subregistro en el número de fallecidos por covid-19. Por Fernanda Paúl - BBC News Mundo Enlace copiado Enlace copiado Getty Images La falta de pruebas en Latinoamérica puede afectar el número de muertes que se están contabilizando a causa del coronavirus. Identificar a los muertos por covid-19 es más complicado de lo que parece. El problema quedó al descubierto este jueves en Ecuador, cuando el gobierno informó que hubo un desfase en los reportes de fallecidos en Guayas, la provincia más golpeada por el coronavirus. Según confirmaron las autoridades ecuatorianas, en los primeros 15 días de abril se registraron unas 6.700 muertes en esa región, en la que normalmente hay 1.000 fallecidos por quincena. Coronavirus en Ecuador: el gobierno confirma más de 6.700 muertes en 15 días en Guayas, la provincia más golpeada por covid-19

Cómo se cuentan los muertos por coronavirus (y por qué las cifras oficiales no son comparables ni precisas) A pesar de que el gobierno no pudo determinar las causas de todas las muertes, se deduce que lo que hay detrás es la pandemia del virus originado en China. Las sospechas de que el número de víctimas fatales por covid-19 era mayor de lo registrado surgieron porque las cifras oficiales contrastaban con la demanda de ayuda para inhumar a las personas muertas. Getty Images Guayaquil ha sido particularmente golpeada por el coronavirus. Aunque aún es apresurado sacar conclusiones, la situación de Ecuador puede estar replicándose en otros países de América Latina donde, por falta de pruebas o problemas en sus sistemas de registro de defunciones, no se está considerando que la causa de muerte es, en efecto, por coronavirus. Subregistro de las cifras El principal problema detrás del conteo es que muchas de las cifras oficiales sobre la pandemia incluyen solamente a las víctimas que habían sido diagnosticadas con covid-19 antes de su muerte, dejando fuera a los muertos a los que nunca se les practicó la prueba. Esto estaría sucediendo en naciones como Brasil. > Hasta este viernes 17 de abril, en este país había 1.952 muertes y más de 28.000 casos, según las cifras de la universidad Johns Hopkins. Sin embargo, diversos expertos brasileros han asegurado que existe un subregistro en el número de fallecidos. “En Brasil tenemos un subregistro muy grande y eso es una tragedia”, explica a BBC Mundo Miguel Lago, director del Instituto de Estudios para Políticas de Salud, IEPS, con sede en Río de Janeiro. “Algunos muertos han sido registrados como sospechosos de covid-19 y no confirmados; hay problemas con la transparencia en las cifras”, agrega.

Getty Images Bolsonaro ha expresado sus dudas de que algunas medidas para migitar la pandemia sean las adecuadas.

Una opinión similar tiene la doctora Carolina Lazari, jefa médica del laboratorio de biología molecular del Hospital das Clínicas, quien indica a BBC Mundo que los números oficiales en este país representan “una fotografía del pasado” pues “hay un importante retraso en los resultados de las pruebas”.

“Todo lo que vemos es la punta del iceberg", dice.

“Es muy difícil estimar la realidad de la letalidad de Brasil. No sabemos el número de infectados porque no testeamos a todos y no sabemos cuántas muertes hay de covid-19 porque muchas personas que han muerto no han sido testeadas o el resultado de la prueba no ha sido publicado”, agrega.

Al igual que en Ecuador, en algunas zonas de este país se está registrando un incremento en la demanda de los cementerios.