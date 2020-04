Coronavirus: el avión con equipos médicos que Rusia mandó a EUA para ayudar en la lucha contra la covid-19

Rusia envió un avión lleno de insumos médicos a Estados Unidos para ayudar a este país en la lucha contra la covid-19.

El avión aterrizó este miércoles en el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, el estado más golpeado por la pandemia en el país norteamericano.

Hasta el miércoles 1 de abril, Nueva York registraba 83.948 casos de covid-19 y 1.941 muertes, según la Universidad Johns Hopkins, que monitorea el avance de la pandemia en tiempo real en todo el mundo.

En total, EE.UU. contaba 213.372 casos de la enfermedad y 4.757 muertes hasta esa fecha.

Rusia registraba hasta entonces 2.777 casos y 24 muertes.

Following phone talk between Presidents #Putin & @realDonaldTrump #Russia sends largest cargo aircraft An-124 Ruslan ✈️ with medical supplies (masks + equipment) to #US to help fight #COVID19 pandemic, save lives of American citizens. The plane is en route #RussiaHelps pic.twitter.com/efeSK78cuB