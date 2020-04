Coronavirus en Colombia |"Creí que me iba a volver loca": la mujer que perdió a su hermano por la covid-19 y superó la enfermedad entre amenazas de sus vecinos

Respiró aliviada cuando supo que las gestiones de un familiar habían logrado que la Policía empezara a vigilar la casa para prevenir un posible asalto.

Getty Images La turística Cartagena, donde Arnold trabajaba como taxista, se ha quedado sin apenas visitantes por la pandemia.

Para entonces el coronavirus había empezado a dejarse notar.

Le subió la fiebre, y comenzaron los dolores musculares y unas molestias en la garganta.

Sola, encerrada y en duelo, Liliana dormía cada vez peor y sentía ansiedad, por lo que terminó por necesitar también tratamiento psiquiátrico.

Resistió.

"Los médicos me visitaban cada tres o cuatro días y yo seguí todos los consejos sobre la higiene y la medicación. Me ayudaba mucho saber que al ser seria con la limpieza y el aislamiento estaba segura de no contagiar a nadie".

Al final, a base de disciplina, entereza y vitamina C, se convirtió en una más de las 325.000 personas que se estima que se han curado de la covid-19 en el mundo.

"Nunca pensé que yo fuera a terminar como mi hermano. Al final, Dios me ha premiado por todo lo que cuidé de él".

Ahora los problemas no son de salud, sino de dinero. Arnold y ella vivían sobre todo de lo que él ganaba como taxista en la turística Cartagena.

Pero ha encontrado un apoyo inesperado.

"Ahora mis vecinos me ayudan"

"Mis vecinos cambiaron de actitud. Ahora me traen cosas del mercado y me ayudan en todo lo que pueden".

Su casera le ha dicho que puede quedarse en la casa y que no se preocupe por pagar el alquiler de momento.

Liliana extraña mucho a su hermano, pero ya hace planes para el futuro.

"Quiero ayudar a los médicos a concienciar a la gente de lo importante que es mantener la distancia y la limpieza para que ganemos esta batalla".

Getty Images Mantener la distancia social es uno de los consejos a seguir para frenar la propagación del virus, como hacen estas personas en Bogotá.

Incluso habiendo superado la enfermedad, sigue a rajatabla las instrucciones de las autoridades colombianas para frenar la propagación del coronavirus, pero le preocupa que no todos en su comunidad lo hacen.

"Mucha gente sale por la mañana y luego se encierra. No sé quién les ha dicho que el virus es nocturno", se pregunta.

Liliana sueña también con abrir en su comunidad un centro de belleza que cumpla con los estándares higiénicos que cree que se impondrán en el mundo del futuro.

"Me gustaría darle trabajo ahí a gente que ha perdido el suyo".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

BBC

Visita nuestra cobertura especial

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://youtu.be/bDSon-ZHCQM

https://youtu.be/UqdIoCjy1CM

https://youtu.be/CzxpbM6yOMU

Lee también

Recibe las noticias por e-mail Newsletter