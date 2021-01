Coronavirus en EUA: Biden mantendrá las restricciones de llegada de extranjeros por covid pese a la decisión de Trump de rescindirlas

En un ejemplo más del agitado traspaso de poder en Estados Unidos, el presidente saliente, Donald Trump, emitió este lunes un decreto que fue rápidamente corregido por la portavoz del presidente electo, Joe Biden.

El resultado: durante menos de media hora, parecía que se rescindían las restricciones de entrada a Estados Unidos de los extranjeros que hayan estado en Brasil, Reino Unido, Irlanda o uno de los 26 países del espacio europeo Schengen en los 14 días previos a su viaje.

Así lo resolvió Trump en un decreto que firmó este lunes y que establece que el levantamiento de las restricciones entra en vigor el 26 de enero, seis días después de la investidura de Biden.

El decreto mantiene el veto a los extranjeros procedentes de China e Irán.

"Esta acción es la mejor forma para continuar protegiendo a los estadounidenses de la covid-19 al tiempo que se permite que los viajes se reanuden de manera segura", señaló Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Sin embargo, antes de que las agencias de viajes pudieran empezar a aceptar reservas, llegó la respuesta de quien dentro de dos días será la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Psaki comunicó a través de Twitter el país mantendrá las citadas restricciones de entrada por considerar que este no es el momento para suavizarlas.

Estados Unidos impuso las restricciones a los extranjeros procedentes de los países europeos mencionados en marzo. El veto a los viajeros extranjeros procedentes de Brasil se aprobó en mayo.

"Siguiendo los consejos de nuestro equipo médico, el gobierno no tiene la intención de levantar estas restricciones el 26 de enero", tuiteó Psaki inmediatamente después de la emisión del decreto de Trump.

"De hecho, planeamos reforzar las medidas de salud pública en torno a los viajes internacionales para mitigar la propagación de la covid-19", precisó.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel.